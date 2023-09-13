Talas'ın gezici kütüphanesi yola devam ediyor

Talas Belediyesi'nin kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara yönelik hayata geçirdiği 'Gezici Kütüphane Okuma Şenliği' bütün hızıyla sürüyor. 4 Temmuz'da Kuruköprü'de başlayan ve 21 Eylül'de Akçakaya'da son bulacak uygulama ile çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor.

PAYLAŞ
  • 13.09.2023 11:42
  • Güncelleme: 13.09.2023 12:06
Talas'ın gezici kütüphanesi yola devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi’nin kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara yönelik hayata geçirdiği ‘Gezici Kütüphane Okuma Şenliği’ bütün hızıyla sürüyor. 4 Temmuz’da Kuruköprü’de başlayan ve 21 Eylül’de Akçakaya’da son bulacak uygulama ile çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor.

22 kırsal mahallenin tamamını kapsayan etkinliğin ilk adresi Kuruköprü, ikinci durağı Çatakdere Mahallesi oldu. Salı ve perşembe günleri düzenlenen uygulama haftada iki gün bir mahallede devam ediyor. Şimdiye kadar 19 mahallede gerçekleşen etkinlikten bin 910 çocuk faydalandı. Her yaştan okuyucuya hitap eden kütüphanenin yanı sıra çocuklar için eğlenceli aktiviteler de uygulama çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Kitap okuma etkinliğinin yanı sıra birbirinden eğlenceli farklı aktivitelerin de yapıldığı uygulamada geleneksel sokak oyunlarından müzikli drama yarışmalara, kukla gösterilerinden boyama etkinliğine kadara pek çok eğlenceli aktivite çocuklarla buluşuyor. Etkinlikte ayrıca çocuklara kek ve su gibi çeşitli ikramlıklar ile balon da hediye ediliyor.

“TEŞEKKÜRLER BAŞKAN AMCA”

Etkinliğe katılarak eğitici oyunlarla öğrenirken eğlenmenin de keyfini yaşayan çocuklar da Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkürlerini gönderdi. Çok mutlu olduklarını dile getiren çocuklar, mutluluklarını “Teşekkürler Başkan Amca” sözleriyle ifade etti.

VELİLERDEN BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

Gezici kütüphane ve okuma şenliği uygulamasından küçükler kadar büyükler de memnun kalıyor. Memnuniyetini dile getiren vatandaşlar Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

Bu tür etkinliklerle çocukların okumaya teşvik edildiğini ifade eden veli Nihayet Karakaya, “Başkan Mustafa Yalçın’a bu tür aktiviteler yaptığı için teşekkür ediyorum. Çocuklarımız çok mutlu oldu.” dedi.

Aziz Güneş isimli bir veli de “Çocukları sevindirmek her şeyden önemlidir. Geldiğiniz için teşekkür ederiz.” diyerek memnuniyetini ifade etti.

Gül Karabulut isimli bir diğer veli de çocukların mutluluğunu gördükçe kendilerinin de mutlu olduğunu ifade ederek teşekkürlerini iletti.

Gezici Kütüphane Okuma Şenliği, 14 Eylül’de Zincidere, 19 Eylül’de Endürlük ile devam edecek ve 21 Eylül’de Akçakaya mahallesi ile son bulacak.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
MHP'li Özdemir, ağır hasarlı okullarla ilgili MEB'e soru önergesi verdi

MHP'li Özdemir, ağır hasarlı okullarla ilgili MEB'e soru önergesi verdi

Polis Milli Piyango satıcısı kılığına girdi, uyuşturucu tacirini yakaladı

Polis Milli Piyango satıcısı kılığına girdi, uyuşturucu tacirini yakaladı

SMA hastası çocukların fotoğraflarıyla dolandırıcılık: 4 gözaltı

SMA hastası çocukların fotoğraflarıyla dolandırıcılık: 4 gözaltı

Başkan Büyükkılıç: 'Artık ihtisas fuarları ile Kayseri'miz gündemde'

Başkan Büyükkılıç: 'Artık ihtisas fuarları ile Kayseri'miz gündemde'

Okul yolunda sıkı denetim

Okul yolunda sıkı denetim

Sefa'ya acı veda

Sefa'ya acı veda

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

2
Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

3
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

4
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

5
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

6
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Stadyumda hep birlikte fatiha suresini okudular

Stadyumda hep birlikte fatiha suresini okudular

ERÜ'de Son Ustalar Fotoğraf Sergisi düzenlendi

ERÜ'de Son Ustalar Fotoğraf Sergisi düzenlendi

DAHA FAZLA
Kayserili Hafız Akyel, 40 yılı aşkın sürede 3 binden fazla fidan dikti

Kayserili Hafız Akyel, 40 yılı aşkın sürede 3 binden fazla fidan dikti

Milli Piyango satıcısı kılığına giren polis, uyuşturucu yakaladı

Milli Piyango satıcısı kılığına giren polis, uyuşturucu yakaladı

Uyuşturucu madde operasyonunda 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu madde operasyonunda 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı açıkladı, yasak bugün kalkıyor

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı açıkladı, yasak bugün kalkıyor

Büyükşehir, 'Dijital Gençlik Merkezi' kuruyor

Büyükşehir, ‘Dijital Gençlik Merkezi’ kuruyor