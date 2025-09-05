Talas'ın ihaleye çıkan 88 Villa Parseliden ancak 11'i satıldı: 47,5 Milyonluk Kaynak

Belediye Meclis Salonu’nda çok sayıda isteklinin katılımıyla gerçekleşen satışlar sonucunda toplam 47 milyon 555 bin lira gelir elde edildi. Pazarlığa kalan 77 parsel için istekliler 15 gün süreyle teklif verebilecek.

Satışlardan elde edilecek olan gelir, Talas Belediyesi’nin ilçede gerçekleştireceği hizmet ve yatırımlarda kullanılacak.

PEŞİNDE İNDİRİM, 24 AY TAKSİT İMKANI

Ali Dağı ve Erciyes’e nazır villa parselleri, birçok özelliği bünyesinde barındırıyor. Kayseri’nin sayfiye incisi Talas’ın en gözde bölgelerinden olan Akçakaya ve Endürlük’te yer alan arsalar, hem temiz havası hem de ulaşım kolaylığı ile dikkat çekiyor.

Satışa sunulan arsaların ödeme planında da kolaylıklar sağlanıyor ve peşin ödemede yüzde 20 indirim uygulanıyor. Yüzde 20’sini peşin ödeyenler ise 24 ay taksit imkanı elde edebiliyor.

İhaleye ilgi duyan vatandaşlar, şartnameyi Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edebilecekler.

Detaylı bilgi almak isteyenler ise 0352 437 00 54 numaralı telefondan 2420, 2421 ve 2422 dâhili hatları arayabilecek.