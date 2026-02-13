Talas'ın İkram Sofrası Ramazan Boyunca Mevlana Restoran'da

Ramazan Gelmeden Hazırlıklar Tamamlandı

TALAS’TA GÖNÜLLER YİNE İKRAM SOFRASI'NDA BULUŞACAK

Mevlana Mahallesi Rıfat Yıldırım Yaşam Parkı içerisinde bulunan Mevlana Restoran’da kurulacak olan İkram Sofrası, bu Ramazan’da da her akşam yüzlerce vatandaşı aynı sofrada bir araya getirecek. Geçtiğimiz yıl yoğun ilgi gören organizasyon, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri olmuştu.

“RAMAZAN, PAYLAŞMANIN VE KARDEŞLİĞİN AYIDIR”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ramazan ayının manevi iklimine yakışır şekilde hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğünü belirterek şunları söyledi:

“Ramazan ayı, paylaşmanın, dayanışmanın ve gönül birlikteliğinin zirveye çıktığı müstesna bir zaman dilimidir. Geçtiğimiz yıl başlattığımız İkram Soframızda hemşehrilerimizle aynı duaya ‘âmin’ demenin huzurunu yaşadık. Bu yıl da aynı ruhla sofralarımızı kuracağız. Talas’ta hiçbir gönül yalnız kalmayacak, hiçbir iftar sofrası eksik olmayacak.”

DAYANIŞMA KÜLTÜRÜ BÜYÜYEREK DEVAM EDİYOR

İş insanlarının ve hayırseverlerin de destek verdiği organizasyonla, Ramazan boyunca 7’den 70’e tüm vatandaşlara açık ücretsiz iftar hizmeti sunulacak. Talas Belediyesi, organizasyonun sadece bir yemek ikramı değil; aynı zamanda toplumsal dayanışmanın, komşuluk hukukunun ve paylaşma kültürünün canlı bir örneği olduğunu vurguluyor.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yemek atıkları israf edilmeden değerlendirilerek Talas Pati Evi Doğal Yaşam Alanı ile Ali Dağı 360 Kafe Mini Çiftlik’teki hayvan dostlara ulaştırılacak. Böylece hem sosyal hem çevresel sorumluluk anlayışı birlikte yürütülecek.

Ramazan’ın bereketi ve huzuru, bu yıl da Talas’ta kurulan gönül sofralarında yaşanacak. Talas Belediyesi, tüm vatandaşları bu manevi atmosferi birlikte paylaşmaya davet ediyor.