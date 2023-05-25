Talas'ın Kadın Kooperatifleri Türk Mutfağı Etkinliklerinde

Talas Belediyesi’nin desteklediği Talas Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Başakpınar UMAY Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı’ etkinliklerinde yerini aldı.

Kaleiçi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte stant açan Talas’ın kadın kooperatifleri özel lezzetleri ve el emeği ev eşyalarını sergiliyor. Konuyla ilgili düşüncelerini dile getiren Talas Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Feride Bilgin, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın her türlü desteği kendilerine sağladığının altını çizerek, “Biz her ayın 1. ve 3. pazar günü Talas’ın Harman Mahallesi Meydanında bu sergiyi yapıyoruz. Gerek Talas’ta gerekse burada bize destek veren Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın Bey’e çok teşekkür ediyoruz, bizleri hiç yalnız bırakmadılar” dedi. Stantları hakkında da bilgiler paylaşan Bilgin, “Standımızda gıda ve el sanatları başta olmak üzere birçok çeşitte ürünümüz yer alıyor. Buradaki ürünlerimiz kadınlar tarafından üretilen el emeği ürünler. Talepler çok iyi gidiyor. Talas Belediyesi’nin bize verdiği destek çok değerli.” diye konuştu. Dernek Üyesi Berna Sağlam da etkinlikle ilgili şunları söyledi;

“Şu anda fuardayız, burada el sanatları ve gıda standımız var. Talas Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum, bugün olduğu gibi her zaman yanımızdalar, iyi ki varlar.”

Organizasyonda stant açarak ürünlerini tanıdan bir diğer dernek olan Başakpınar UMAY Kadın Girişimi Üterim ve İşletme Kooperatifi üyesi Fatma Koçer ve Aygül Topalsoy da Başkan Yalçın’ın kendilerine çok büyük katkı sağladığını ifade ederek destekleri için teşekkürlerini iletti. Alana gelerek stantlardan alışveriş yapan Şükran Köküm, kadınların hayatın her alanında bulunmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Bu tür uygulamalar kadınlar için çok güzel bir şey, bu tür uygulamalar kadınların kendini geliştirmesi için çok güzel. Kadınlara böyle bir imkan sunduğu için Talas Belediyesi’ni de tebrik ediyorum.” ifadeleriyle Başkan Yalçın’a teşekkürlerini iletti.