Talas'ın Kırsal ve Merkez Mahallelerinde Hizmet Yolculuğu Tamamlandı

Talas Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek olan “Belediye Mahallemizde” uygulaması, sonbaharın başında merkez mahallelerde başlayan saha ziyaretleriyle birlikte kısa sürede tamamlanarak önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Kırsaldaki mahallelerde büyük beğeni toplayan model, son dönemde merkezdeki 8 mahallede de başarıyla uygulanarak Talas’ın tümünde hayata geçmiş oldu.

HIZLI ÇÖZÜM, YÜKSEK MEMNUNİYET

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın, “belediyeciliği görevden öte bir yaşam standardı olarak ele alma” yaklaşımının en somut örneklerinden biri olan uygulama, ekiplerin doğrudan mahalleliye giderek talep, öneri ve ihtiyaçları yerinde tespit etmesiyle dikkat çekiyor. Her sokakta, her kapıda vatandaşla temas kurulması, eksiklerin anında değerlendirilmesi, ihtiyaçların ise hızla çözüme kavuşturulması, çalışmanın Talas’ta geniş bir memnuniyet oluşturmasını sağladı.

İNSANA DOKUNAN HİZMET

Kırsal mahallelerde elde edilen olumlu sonuçların ardından merkez mahallelerde de aynı özenle yürütülen çalışma, bir yandan vatandaşla bağları güçlendirirken diğer yandan şehir hizmetlerine dinamizm kazandırdı. Merkezdeki 8 mahallede yalnızca birkaç haftada tamamlanan ziyaretler, Talas’ta hizmetin doğrudan insana dokunan yüzünü bir kez daha ortaya koydu.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLAN MODEL

Uygulama, başladığı günden bu yana hem kapsamı hem de sahaya dayalı çözüm üretme modeliyle Türkiye’de birçok belediyeye ilham verdi. Bu yenilikçi yaklaşım, Uluslararası Altın Kentler Derneği Kent Araştırmaları Merkezi tarafından verilen Golden City Awards 2019 ödüllerinde “En Başarılı Proje” seçilerek uluslararası ölçekte de tescillendi. Aradan geçen yıllara rağmen etkisini artırarak sürdüren “Belediye Mahallemizde”, hikâyesini ilçenin sokaklarında yazmaya devam ediyor.