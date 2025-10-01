Talas'ın Kütüphaneleri Dolup Taşıyor

Talas Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan kütüphaneler, yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte öğrencilerin, gençlerin ve araştırmacıların buluşma noktası olmaya devam ediyor.

Talas'ın Kütüphaneleri Dolup Taşıyor

Türkiye’nin uyumayan dört kütüphanesinden biri olan 7/24 Kütüphane, günlük ortalama 1000 ziyaretçisiyle ilçedeki kütüphaneler arasında lokomotif olmayı sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıl Yenidoğan Mahallesi’nde hizmete giren Mehmet Karamercan Semt Kütüphanesi ise kısa sürede yoğun ilgi görerek günlük ortalama 350 kişiye ev sahipliği yapıyor.

Bunun yanında, Kiçiköy Mahallesi’ndeki Altıntepe Semt Kütüphanesi, Mevlana Mahallesi’ndeki Abdülhamidhan Semt Kütüphanesi ve jandarma karşısındaki Hafize-Ahmet Güldal Semt Kütüphanesi de günlük 100-150 öğrenci tarafından aktif olarak kullanılıyor.

“KÜTÜPHANELERİMİZ BÜYÜK DESTEK”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçedeki kütüphane yatırımlarının gençlere ve araştırmacılara önemli bir destek olduğunu belirterek, “Kütüphanelerimiz bilgiye ulaşmanın en güvenilir adresi. Özellikle gençlerimizin ders çalışırken, araştırma yaparken huzurlu ve güvenli bir ortam bulması bizim için büyük önem taşıyor” dedi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Ağustos ayında 30 şirket kepenk kapattı
Kayseri’de Ağustos ayında 30 şirket kepenk kapattı
Bakan Tunç, 'CHP açılışa katılmayarak saygısızlık yaptı'
Bakan Tunç, "CHP açılışa katılmayarak saygısızlık yaptı"
Başkan Şener: 'Pınarbaşı Teşkilatı millet iradesinin güçlü temsilcisi olmaya devam edecek'
Başkan Şener: “Pınarbaşı Teşkilatı millet iradesinin güçlü temsilcisi olmaya devam edecek"
Meclise seçilen Milletvekilinden meclis açılışına protesto: 'Katılmıyoruz'
Meclise seçilen Milletvekilinden meclis açılışına protesto: 'Katılmıyoruz'
Kayseri'de balıkçılar denetlendi
Kayseri’de balıkçılar denetlendi
Korsan taşımacılık önlenecek ve fahiş fiyat uygulamalarında caydırıcılık sağlanacak
Korsan taşımacılık önlenecek ve fahiş fiyat uygulamalarında caydırıcılık sağlanacak
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!