Talas'ın Kütüphanelerinde YKS'ye Hazırlandılar

Talas Belediyesinin kütüphaneleri özellikle sınav sürecinde olan öğrencilerin vazgeçilmez çalışma noktalarından birisi olmaya devam ediyor.

Açıldığı günden bu yana ders çalışmak ve araştırma yapmak isteyenlerin ideal adreslerinden olan kütüphaneler, geçen dönemlerde olduğu gibi bu yıl da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başta olmak üzere sınav sürecine hazırlananların değişmez adresi oldu. Talas Belediyesi’ne ait 7/24 Kütüphane ve Altıntepe Semt Kütüphanesi, sunduğu imkanlarla öğrencilerin ve üniversite adaylarının sınava en iyi şekilde hazırlanmasına vesile oluyor. Kütüphanede ders çalışan öğrenciler kendilerine çok yararlı bir ortam sağlandığını dile getirdi. Hizmetten duydukları memnuniyeti ifade eden öğrenciler Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti. Sınav sürecinde kütüphanelerden memnun kaldığını belirten öğrencilerden Can Yıldırım, gece gündüz çalışma imkanı buldukları için Başkan Yalçın’a teşekkür etti. Sınava hazırlık sürecini Talas’ın kütüphanelerinde tamamlayan bir diğer öğrenci Gizem Yılmaz, “Ders çalışmak için gayet güzel bir ortam. Tercih edeceğim bir yer. Öğrencilerin ve çalışmak isteyenlerin avantaj sağlayabileceği bir yer. Böyle bir ortam için teşekkür ediyorum.” dedi.

"Talas Belediyesi iyi çalışıyor"

“Talas Belediyesi bu konuda gayet içi çalışıyor” diyen kütüphanelerden yararlanan öğrencilerden Arman Uluk, her türlü imkânın sunulmasından dolayı teşekkür etti. Damla Güner adlı öğrenci ise, ortamın güzelliğinden bahsederken personelin ilgilerinden dolayı da memnun olduklarını ifade ederek, “İki yıldan beri burada memnuniyetle ders çalışıyoruz.” şeklinde konuştu. Mersin Üniversitesinde psikoloji okurken yeniden YKS’ye hazırlandığını kaydeden Semanur Toprak adlı öğrenci, “Gayet güzel bir kütüphane. Açılış saati de kapanış saati de gayet güzel. Yeri de güzel. Çalışma ortamı olarak çok beğeniyorum” ifadelerini kullandı.

Bir başka öğrenci Derya Çelik de evde ders çalışmak için odaklanamadığını anlatarak, “Kütüphaneye geldiğimde daha iyi odaklanıyorum. Kendimi burada buluyorum. Ders çalışırken dikkatim asla dağılmıyor. Görevliler de her konuda yardımcı oluyor. Kitap seçme ve bilgi gibi her konuda destek veriyorlar” diye konuştu.