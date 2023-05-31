Talas'ın öğrencileri 'şehri tanıyor'

Talas Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan ortaokul 8. Sınıf öğrencilerine yönelik 'Şehrimizi Tanıyoruz' programı başlattı. Toplam 8 kırsal mahallede yaşayan yaklaşık 250 öğrencinin katılacağı programın başlangıcı Alaybeyli Mahallesi Şehit Yüksel Turgut Ortaokulu, Sakaltutan Mahallesi Yeni Ufuklar Ortaokulu ve Zincidere Mahallesi Abdullah Aktan Ortaokulu ile yapıldı.

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  • 31.05.2023 14:55
  • Güncelleme: 01.06.2023 16:37
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Talas'ın öğrencileri 'şehri tanıyor'
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Talas Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan ortaokul 8. Sınıf öğrencilerine yönelik ‘Şehrimizi Tanıyoruz’ programı başlattı. Toplam 8 kırsal mahallede yaşayan yaklaşık 250 öğrencinin katılacağı programın başlangıcı Alaybeyli Mahallesi Şehit Yüksel Turgut Ortaokulu, Sakaltutan Mahallesi Yeni Ufuklar Ortaokulu ve Zincidere Mahallesi Abdullah Aktan Ortaokulu ile yapıldı.

Bünyesinde ortaokul bulunduran mahallelerin katılacağı programda, öğrenciler Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinden başlayarak Mazakaland eğlence merkezi ve Bilim Merkezi’ni geziyor.

Hem geziyor hem öğreniyorlar

Hayvanat bahçesinde sürüngenlerden maymuna, kanatlı hayvanlardan, yırtıcı hayvan türlerine kadar birçok hayvanı yakından görerek onlar hakkında yeni bilgiler edinen öğrenciler, Mazakaland eğlence merkezinde de çarpışan arabalar, dönme dolap gibi aktivitelerle keyifli vakit geçiriyor.

Gezinin son durağı olan Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi’ni ziyaret eden çocuklar burada çeşitli kimya ve fizik deneylerinin yanı sıra bazı bilimsel konularda geniş bilgi sahibi oldu. Ayrıca bilim merkezi içindeki arkeolojik bölümde dinozorlara dair bilgiler edinen çocuklar, Planetaryum’da uzay ve evrende dair film ile geziyi noktalandırıyor.

“Çok faydalı bir gezi oldu”

Program sonunda düşüncelerini paylaşan Yeni Ufuklar Ortaokulu Müdürü İsmail Kılıç, gezinin çok faydalı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Öğrencilerimizi buraya Talas Belediyesi aracılığıyla getirdik, güzel eğlenceli bir tur oldu. Öğrencilerimize önemli bilgiler kattı. Buradan Talas Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Bey’e teşekkür ediyorum.”

Şehit Yüksel Turgut Ortaokulu Öğretmenlerinden Fatma Erciyes de memnuniyetini ifade ederek, Başkan Yalçın’a teşekkürlerini iletti. Programla ilgili konuşan Abdullah Aktan Ortaokulu öğretmenlerinden Sinan Yapa çok verimli bir etkinlik düzenlendiğine dikkat çekerek, Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

Programda eğlendikleri ve mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar da, “Mükemmel, her şey çok güzel” sözleriyle memnuniyetlerini belirtirken “Teşekkürler Başkan Amca” demeyi de ihmal etmedi.

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İHA

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