Talas'ın ramazan etkinlikleri çocukların vazgeçilmezi

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen ve Ramazan ayı ile birlikte iftar sonrasının vazgeçilmezi haline gelen Ramazan etkinlikleri bu yıl da çocukların eğlencesi oldu. Her gün bir kırsal mahallede çocuklarla buluşan Hacivat-Karagöz çocuk tiyatrosu bu yıl ayrıca depremzedelere de özel olarak sahnelendi.

PAYLAŞ
  • 18.04.2023 14:29
  • Güncelleme: 18.04.2023 14:38
  • 82
Talas'ın ramazan etkinlikleri çocukların vazgeçilmezi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen ve Ramazan ayı ile birlikte iftar sonrasının vazgeçilmezi haline gelen Ramazan etkinlikleri bu yıl da çocukların eğlencesi oldu. Her gün bir kırsal mahallede çocuklarla buluşan Hacivat-Karagöz çocuk tiyatrosu bu yıl ayrıca depremzedelere de özel olarak sahnelendi.

İlk durağı Süleymanlı Mahallesi olan Hacivat-Karagöz çocuk tiyatrosu kırsal mahallelerde yaşayan çocukların gözdesi haline geldi. Çocukların da zaman zaman oyuna dahil olduğu etkinlikte Hacivat ve Karagöz, yaptıkları esprilerle çocukların hafızalarında Ramazan anısı olarak yerleşti. Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahalledeki çocuklarla buluşan organizasyon, bugüne kadar 3 bin 385 kişi tarafından ilgiyle takip edildi. Kırsal mahallelerden Süleymanlı’da başlayan etkinlik, Çatakdere, Çevlik, Yamaçlı, Reşadiye, Kuruköprü, Alaybeyli, Cebir, Yazyurdu, Başakpınar, Çömlekçi, Akçakaya ve Örencik mahallelerindeki çocuklarla buluştu. Bunların yanı sıra program Talas’ta bulunan Pertevniyal Yurdu A Blok, Pertevniyal Yurdu B Blok, Kayseri Yurdu, Seyyid Burhaneddin Yurdu, Hunat Hatun Yurdu A Blok, Hunat Hatun Yurdu B Blok, Şule Yüksel Şenler Yurdu ve Mustafa Asım Köksal Yurdunda kalan depremzede çocuklara da özel olarak sahnelendi.

SON DURAK YAZILI-MENGÜCEK İLE ZİNCİDERE

Kırsal mahalleler ile yurtlardaki 3 bin 385 çocuğun izlediği Hacivat-Karagöz tiyatrosu, arife günü hariç Yazılı-Mengücek ve Zincidere mahallelerinde düzenlenecek iki programla bu ay ki programı tamamlayacak. Programın düzenlendiği mahallelerden Süleymanlı Muhtarı Ömer Şahin, etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iftar sonrası özellikle çocukları çok mutlu eden güzel bir organizasyon olduğunu ifade etti.

ÇOCUKLARDAN BAŞKAN AMCALARINA TEŞEKKÜR

Tiyatroyu izleyen çocuklar da Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkürlerini iletti.

Etkinliklerin sonunda ise çocuklara pamuk şeker ikram edildi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Özhaseki, Kayserispor'u ziyaret etti

Özhaseki, Kayserispor’u ziyaret etti

İYİ Partili Özhan: 'Meclis üyesi partimizden Aralık 2022 yılında ayrılmıştır'

İYİ Partili Özhan: “Meclis üyesi partimizden Aralık 2022 yılında ayrılmıştır”

Ramazan'da balıkçıların da yüzü güldü

Ramazan'da balıkçıların da yüzü güldü

Talasgücü yarın Sincan Belediye ile gruptan çıkma maçı oynayacak

Talasgücü yarın Sincan Belediye ile gruptan çıkma maçı oynayacak

Kayseri'de 1 milyon 26 bin 10 kişi oy kullanacak

Kayseri’de 1 milyon 26 bin 10 kişi oy kullanacak

Çanakkale muharebelerinin anma günü için Kayserili annelere çağrı

Çanakkale muharebelerinin anma günü için Kayserili annelere çağrı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

2
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

3
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

4
Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

5
'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

6
DEVA Partisi Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için 13 kişi başvurdu

DEVA Partisi Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için 13 kişi başvurdu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyükşehir'den çiftçiye 11,5 milyon tl'lik 400 ton tohum desteği

Büyükşehir’den çiftçiye 11,5 milyon tl’lik 400 ton tohum desteği

YRP Kayseri Milletvekili Adayı Narin: 'Meclis'e 100 milletvekiliyle gireceğiz'

YRP Kayseri Milletvekili Adayı Narin: “Meclis’e 100 milletvekiliyle gireceğiz”

DAHA FAZLA
Kayserispor yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak

Kayserispor yarın Kasımpaşa’yı ağırlayacak

Başkan Büyükkılıç Ve Bakan Akar iş dünyası temsilcileri ile buluştu

Başkan Büyükkılıç Ve Bakan Akar iş dünyası temsilcileri ile buluştu

Bakan Akar: 'Teröristler ile arasında mesafe olmayanlar bizim için büyük bir endişe kaynağıdır'

Bakan Akar: 'Teröristler ile arasında mesafe olmayanlar bizim için büyük bir endişe kaynağıdır'

Bakan Akar'dan 'yerli ve milli savunma sanayii' vurgusu

Bakan Akar'dan 'yerli ve milli savunma sanayii' vurgusu

Lokomotifin çarptığı tır hurdaya döndü: 1 yaralı

Lokomotifin çarptığı tır hurdaya döndü: 1 yaralı