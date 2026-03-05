Talas'ın Ramazan Etkinliklerine, Prof. Dr. Nihat Bengisu Konuk Oluyor

Program kapsamında 6 Mart Cuma akşamı saat 21.15’te eğitimci ve yazar Dilek Cesur söyleşi programıyla Talaslılarla buluşacak. Aile danışmanlığı, kişisel gelişim, çocuklarda bilişsel davranışçı terapi, masal terapisi, oyun terapisi gibi alanlarda eğitimler alan ve bugüne kadar 6 ebeveyn ile 30 çocuk kitabı kaleme alan yazar; aile, çocuk ve ebeveynlik konularındaki deneyimlerini Ramazan sohbetinde paylaşacak.

7 MART CUMARTESİ-NİHAT BENGİSU İLE 'BAŞARININ SIRLARI'

7 Mart Cumartesi günü ise saat 21.15’te akademisyen ve yazar Prof. Dr. Nihat Bengisu konferans programıyla Talaslılarla bir araya gelecek. Uzm. Dr. İsa Üzüm moderatörlüğündeki programda Bengisu, “Başarının Sırları” konusunu Ramazan ayının manevi derinliği, toplumsal değerler ve insanın iç dünyasına dair değerlendirmeleriyle vatandaşlara paylaşacak.

8 MART PAZAR- HACİVAT İLE KARAGÖZ

Haftanın son programında ise 8 Mart Pazar günü saat 21.15’te sahnelenecek geleneksel gölge oyunu “Hacivat-Karagöz Çıkarcılığın Sonu”, özellikle çocuklar ve aileler için Ramazan akşamına neşe katacak. Geleneksel Türk tiyatrosunun sevilen karakterleri Hacivat ve Karagöz, eğlenceli diyaloglarıyla hem güldürecek hem düşündürecek.

HEM İBADET HEM KÜLTÜR, SANAT, SOHBET

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu kültür ve sanat etkinlikleriyle yaşatmaya devam ettiklerini belirterek, “Ramazan ayını sadece ibadetle değil, kültür, sanat ve sohbet programlarıyla da zenginleştirmek istiyoruz. Her hafta sonu çocuklarımızdan büyüklerimize kadar herkese hitap eden etkinlikler düzenliyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu güzel atmosferi paylaşmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Talas Belediyesi’nin Ramazan etkinlikleri, iftar sonrası çocuk programları ve teravih namazı sonrası sahne etkinlikleriyle Ramazan ayı boyunca ücretsiz olarak devam edecek. Talas’ta Ramazan, kültür, sanat ve gönül birlikteliğiyle yaşanmaya devam ediyor.