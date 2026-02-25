Talas'ın Ramazan Etkinliklerinde Bu Hafta Sonu

27 ŞUBAT CUMA – ALP ARSLAN

Haftanın ilk programında sevilen sanatçı Alp Arslan, saat 21.00’de sahne alacak. Ramazan akşamına özel eserlerin seslendirileceği konserle vatandaşlar müzik dolu bir gece yaşayacak.

28 ŞUBAT CUMARTESİ – “BİR PALYAÇO HİKÂYESİ”

Cumartesi akşamı çocuklara yönelik sahnelenecek “Bir Palyaço Hikâyesi” adlı tiyatro gösterisi, minik izleyicilere eğlence dolu anlar yaşatacak. Saat 21.00’de başlayacak programa ailelerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

1 MART PAZAR – RESUL AYDEMİR

Pazar akşamı ise sahne, güçlü yorumu ve sahne performansıyla dikkat çeken Resul Aydemir’in olacak. Saat 21.00’de başlayacak konserle Ramazan’ın manevi atmosferi müzikle buluşacak.

BAŞKAN YALÇIN’DAN DAVET

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ramazan ayı boyunca her hafta sonu düzenlenen etkinliklere tüm vatandaşları davet ederek, “Ramazan ayını kültür ve sanatla birlikte yaşamak istiyoruz. Ailece katılabileceğiniz programlarımız ücretsiz olarak devam ediyor. Tüm hemşehrilerimizi bu güzel atmosferi paylaşmaya bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ramazan etkinlikleri, Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde iftar sonrası çocuk programları ve teravih namazı sonrası sahne etkinlikleriyle ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Talas’ta Ramazan, birlik ve beraberlik içinde yaşanmaya devam ediyor.