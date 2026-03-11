Talas'ın Ramazan Etkinliklerinde Son Hafta Heyecanı

13 MART CUMA – “BİR MEDDAH ARKADAŞIM VAR”

Ramazan etkinliklerinin son haftasında ilk program 13 Mart Cuma akşamı saat 21.15’te gerçekleştirilecek. Geleneksel Türk tiyatrosunun önemli unsurlarından biri olan meddah kültürünü sahneye taşıyan “Bir Meddah Arkadaşım Var” adlı tiyatro oyunu, izleyicilere hem nostaljik hem de keyifli bir Ramazan akşamı yaşatacak.

14 MART CUMARTESİ – NECMETTİN ÖTÜN KONSERİ

14 Mart Cumartesi günü saat 21.15’te ise sahne bu kez sevilen sanatçı Necmettin Ötün’ün olacak. Tasavvuf müziği ve ilahileriyle tanınan sanatçı, gönülleri titreten güçlü sesiyle okuyacağı eserlerle Ramazan gecesine manevi bir atmosfer katacak.

15 MART PAZAR – ÖMER DEMİRBAĞ SÖYLEŞİSİ

Ramazan etkinliklerinin kapanış programı ise 15 Mart Pazar günü saat 21.15’te gerçekleştirilecek söyleşi olacak. Akademisyen yazar ve şair Ömer Demirbağ, gerçekleştireceği söyleşide Ramazan’ın manevi dünyası, insanın iç yolculuğu ve toplumsal değerler üzerine değerlendirmelerde bulunacak.

BAŞKAN YALÇIN’DAN DAVET

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ramazan ayı boyunca düzenlenen etkinliklerin vatandaşlardan büyük ilgi gördüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ramazan ayını sadece ibadetle değil, kültür, sanat ve sohbet programlarıyla da zenginleştirmek istiyoruz. Her hafta sonu çocuklarımızdan büyüklerimize kadar herkese hitap eden etkinlikler düzenledik. Hemşehrilerimizin yoğun ilgisi bizi son derece memnun etti. Ramazan etkinliklerimizin son haftasında da tüm vatandaşlarımızı bu güzel atmosferi paylaşmaya davet ediyorum.”

Talas Belediyesi’nin Ramazan etkinlikleri, iftar sonrası çocuk programları ve teravih namazı sonrası sahne etkinlikleriyle ücretsiz olarak gerçekleştirilmeye devam ediyor. Talas’ta Ramazan, kültür, sanat ve maneviyatın iç içe geçtiği programlarla dolu dolu yaşanıyor.