Talas’ın Sanat Değeri TBMM Yolunda

TBMM Başkanlık Makamı’nda gerçekleşen görüşmede Başkan Yalçın, Talaslı Kültür ve Turizm Bakanlığı Sedef Sanatçısı Sedat Erdem tarafından hazırlanan “Esma-ül Hüsna” eserlerinin Meclis Sergi Salonu’nda sergilenmesi hususunda Meclis Başkanı Kurtulmuş’a talepte bulundu.

TALAS’IN SANAT BİRİKİMİ TBMM’YE TAŞINACAK

Ziyarette konuşan Başkan Mustafa Yalçın, Talas’ın sadece tarihi ve kültürel mirasıyla değil aynı zamanda yetiştirdiği sanatkârlarla da önemli bir değer ürettiğini belirterek, bu kıymetli eserlerin ülkenin kalbi sayılan TBMM’de sergilenmesinin büyük anlam taşıyacağını ifade etti.

Başkan Yalçın, ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Talaslı Kültür ve Turizm Bakanlığı Sedef Sanatçımız Sedat Erdem’in hazırladığı Esma-ül Hüsna eserlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Sergi Salonu’nda sergilenmesi hususunu Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’a arz ettik. Misafirperverliklerinden dolayı Meclis Başkanımıza ve eşliklerinden dolayı Kayseri Milletvekilimiz Sayın Bayar Özsoy’a teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.”

KÜLTÜR VE SANATA DESTEK SÜRÜYOR

Talas Belediyesinin kültür ve sanat alanındaki çalışmalarının her geçen gün büyüdüğünü belirten Başkan Yalçın, yerel sanatçıların eserlerini ulusal platformlarda tanıtmanın önemine dikkat çekti. Başkan Yalçın, Talas’ın kültürel birikimini daha geniş kitlelerle buluşturacak projelere destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Gerçekleşmesi planlanan sergiyle birlikte Talas’ta üretilen sanat eserlerinin TBMM çatısı altında sanatseverlerle buluşması hedefleniyor. Bu girişim aynı zamanda Talas’ın kültür ve sanat alanındaki zenginliğinin ulusal ölçekte tanıtılmasına katkı sağlayacak.