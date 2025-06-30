Talas'ın 'Şeffaf Oda' Uygulaması Uluslararası İlgi Görüyor

Talas Belediyesi’nin örnek projelerinden biri olan “Şeffaf Oda”, Erciyes Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan bir bilimsel çalışma ile sempozyumda sunuldu. Bu çalışma, katılımcı yerel yönetim anlayışına katkı sağlarken, Türkçe ve İngilizce özetleri sempozyum kitapçığında yer aldı.

Doğrudan Diyalog Modeli

Mevlâna Mahallesi’nde bulunan “Şeffaf Oda”, vatandaşların yönetime doğrudan katılımını sağlayan yenilikçi bir model olarak öne çıkıyor. Başkan Yalçın, her çarşamba günü vatandaşlarla birebir görüşerek hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkelerini hayata geçiriyor.

Uluslararası Takdir

Dünyanın dört bir yanından yaklaşık 200 akademisyenin katıldığı sempozyumda, “Şeffaf Oda” projesi büyük ilgi topladı. Bu özgün uygulama, yerel yönetimlerde şeffaflık ve katılım ilkeleri temelinde uluslararası düzeyde örnek gösterildi.

Başkan Yalçın'ın Değerlendirmesi

Projenin uluslararası alanda tanınmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yalçın, “Şeffaf Oda, vatandaşımızla aramızdaki bağı güçlendiren, yönetime katılımı esas alan çok özel bir uygulama. Bu projenin akademik bir başarıya dönüşmesi, bizim için ayrı bir gurur kaynağı,” şeklinde konuştu.

Türkiye'den Dünyaya Açılan Bir Model

Talas Belediyesi tarafından Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirilen “Şeffaf Oda”, 93 bin nüfuslu Mevlâna Mahallesi Meydan Parkı girişindeki şeffaf çadırda haftalık olarak sürdürülüyor. Bu doğrudan iletişim ve çözüm odaklı yönetim modeli, ulusal ve uluslararası platformlarda yerel yöneticilere ilham veriyor.

Talas Belediyesi’nin bu başarılı girişimi, demokratik ve şeffaf bir yerel yönetim anlayışının küresel ölçekte değer gördüğünün açık bir göstergesi olarak öne çıkıyor.