Talas'ın tarihi hamamı iftardan sahura kadar açık

Talas Belediyesi tarafından geçen yıl hizmete sunulan Tarihi Ali Saip Paşa Hamamı'nın çalışma saatlerinde Ramazan ayına özel düzenleme yapıldı. Pazartesi hariç haftanın 6 günü erkeklere yönelik olan hamam, iftardan sahura kadar hizmet veriyor.

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  • 05.04.2023 11:40
  • Güncelleme: 05.04.2023 12:48
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Talas'ın tarihi hamamı iftardan sahura kadar açık
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi tarafından geçen yıl hizmete sunulan Tarihi Ali Saip Paşa Hamamı’nın çalışma saatlerinde Ramazan ayına özel düzenleme yapıldı. Pazartesi hariç haftanın 6 günü erkeklere yönelik olan hamam, iftardan sahura kadar hizmet veriyor.

Han Mahallesi Erhan Caddesi üzerinde bulunan ve 19. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Talas Belediyesi Tarihi Ali Saip Paşa Erkekler Hamamı mistik havasıyla büyülüyor. Günde 3 seans olarak gruplar halinde hizmet veren tarihi hamamın çalışma saatleri Ramazan ayına özel olarak yeniden düzenlendi. Buna göre hamamdan faydalanmak isteyenler iftarın ardından 20.00 ile 03.00 saatleri arasında hamama gelebilecek.

Talas’ta hamam kültürünü yaşatan tarihi Ali Saip Paşa Erkekler Hamamı’nda sauna, masaj ve kese hizmetlerinin yanı sıra vitamin bar da yer alıyor. Rezervasyon yaptırmak ve detaylı bilgi almak isteyenler 0352 438 00 48 ve 0536 645 54 84 numaralı telefonları arayabilirler.

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İHA

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