Talas'ın Tarihi hamamından 4 yılda 25 bin kişi yararlandı
Talas Belediyesi tarafından 4 yıl önce düzenlenerek yeniden hizmete sunulan tarihi Ali Saip Paşa Hamamı, hem mimarisi hem de sunduğu hizmetlerle göz kamaştırıyor. Açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören ve 4 yılda yaklaşık 25 bin kişinin faydalandığı hamam, şehrin önemli cazibe merkezlerinden biri haline geldi. Pazartesi hariç haftanın 6 günü açık olan hamam, erkeklere özel olarak hizmet veriyor.
Han Mahallesi Erhan Caddesi üzerinde bulunan ve 19. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Talas Belediyesi Tarihi Ali Saip Paşa Erkekler Hamamı, mistik atmosferiyle ziyaretçilerini adeta geçmişe götürüyor. Günde 3 seans halinde hizmet veren tarihi hamamdan, en az 5, en fazla 12 kişilik gruplar faydalanabiliyor. 15.00-17.00, 17.30-19.30 ve 20.00-23.00 saatleri arasında rezervasyon sistemiyle hizmet sunulan hamam, konforlu yapısıyla dikkat çekiyor.
Talas’ta hamam kültürünü yaşatan önemli bir değer olan tarihi Ali Saip Paşa Erkekler Hamamı’nda sauna, masaj ve kese hizmetlerinin yanı sıra vitamin bar da bulunuyor.
Rezervasyon yaptırmak ve detaylı bilgi almak isteyenler 0352 438 00 48 ve 0536 645 54 84 numaralı telefonları arayabilir.