Talas'ın Tarihi hamamından 4 yılda 25 bin kişi yararlandı

Han Mahallesi Erhan Caddesi üzerinde bulunan ve 19. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Talas Belediyesi Tarihi Ali Saip Paşa Erkekler Hamamı, mistik atmosferiyle ziyaretçilerini adeta geçmişe götürüyor. Günde 3 seans halinde hizmet veren tarihi hamamdan, en az 5, en fazla 12 kişilik gruplar faydalanabiliyor. 15.00-17.00, 17.30-19.30 ve 20.00-23.00 saatleri arasında rezervasyon sistemiyle hizmet sunulan hamam, konforlu yapısıyla dikkat çekiyor.

Talas’ta hamam kültürünü yaşatan önemli bir değer olan tarihi Ali Saip Paşa Erkekler Hamamı’nda sauna, masaj ve kese hizmetlerinin yanı sıra vitamin bar da bulunuyor.

Rezervasyon yaptırmak ve detaylı bilgi almak isteyenler 0352 438 00 48 ve 0536 645 54 84 numaralı telefonları arayabilir.