Talas'ın tarihi ve turistik alanlarını 750 bin kişi ziyaret etti

Doğayla buluşmak isteyenlerin ilk adresi olan Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı, 374 bin 568 ziyaretçiyle listenin başında yer aldı. Ali Dağı Mesire Alanı ise 214 bin 947 kişiyle Talas’ın en çok tercih edilen ikinci yaşam alanı oldu. Sadece bu iki alan, ilçe nüfusunu tek başına geride bırakan bir ilgiye ulaştı.

KÜLTÜR VE TARİH MEKÂNLARINA YOĞUN İLGİ

Milli hafızayı canlı tutan Çanakkale’den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi, 2025 yılında 82 bin 316 ziyaretçiyi ağırladı. Su Medeniyetleri Galerisi ise 48 bin 202 ziyaretçiyle, Talas’ın kültürel zenginliğini yansıtan önemli duraklardan biri oldu.

SOSYAL TESİSLER MAHALLE HAYATINI CANLANDIRDI

Mahalle ölçeğinde sosyal yaşamı güçlendiren Kepez Mahallesi Sosyal Tesisi 19 bin 322 kişiyi, Mevlana Meydan Parkı Gün Evi 4 bin 587 kişiyi, Avşar Kültür Evi 4 bin 142 ziyaretçiyi, tarihi kimliğiyle öne çıkan Ali Saip Paşa Hamamı ise 3 bin 151 kişiyi misafir etti.

“TALAS, SADECE YAŞAYANLARIN DEĞİL, GELENLERİN DE ŞEHRİ”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ortaya çıkan tablonun Talas’ın yaşam kalitesini ve marka değerini gösterdiğini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

“171 bin nüfuslu bir ilçede, 750 bini aşan ziyaretçi sayısı; Talas’ın artık sadece bir yerleşim alanı değil, cazibe merkezi haline geldiğinin göstergesidir. Biz belediyeciliği; insanımıza huzur veren, misafirlerine değer katan bir yaşam anlayışı olarak görüyoruz. Doğamızla, kültürümüzle ve sosyal alanlarımızla Talas büyümeye devam edecek.”

TALAS MODELİ DİKKAT ÇEKİYOR

Talas Belediyesi’nin çevreye duyarlı, kültürü yaşatan ve sosyal hayatı güçlendiren yatırımları; ilçeyi Kayseri’nin yanı sıra bölge genelinde de ziyaret edilen, örnek alınan bir şehir konumuna taşıyor.