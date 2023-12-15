Talas'ın vazgeçilmezi yılın son 'Maharetli Eller'i

Talas yılın son ayına 'Maharetli Eller' ile veda ediyor. Talas Belediyesi'nin kadın girişimcilere destek amacıyla Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı', 17 Aralık Pazar günü misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

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  • 15.12.2023 14:38
  • Güncelleme: 15.12.2023 14:59
Talas'ın vazgeçilmezi yılın son 'Maharetli Eller'i
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas yılın son ayına ’Maharetli Eller’ ile veda ediyor. Talas Belediyesi’nin kadın girişimcilere destek amacıyla Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’, 17 Aralık Pazar günü misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Tarihi güzelliğiyle dikkat çeken Harman Mahallesi Meydanına her ayın birinci ve üçüncü pazar günü kurulan organizasyonda birbirinden kıymetli el emeği ürünleri vatandaşlarla buluşacak. Kurulduğundan beri yoğun ilgiyle karşılaşan pazara bu hafta da vatandaşların yoğun katılım göstermesi bekleniyor.

Gerek el işi gerek ahşap ürünleri gibi pek çok el emeği ürünün satışa sunulduğu pazarda ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar birçok ürün de alıcı bekliyor.

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İHA

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