Talas'ın yöresel lezzetleri tescillendi

Talas Belediyesi bünyesinde Osmanlı Kültür Sokağı'nda hizmet veren Tokana Yöresel Lezzetler, elde ettiği başarıyla Kayseri'de belediyeler arasında bir ilke imza attı. Bağımsız ve tarafsız değerlendirmelerle Türkiye genelinde en iyileri belirleyen EniyiBEST tarafından yapılan incelemeler sonucunda Tokana, mantı kategorisinde 'en iyi' seçildi.

Ankara merkezli akademisyenler ve uzmanlardan oluşan EniyiBEST’in yıl boyunca gerçekleştirdiği anketler, gizli müşteri deneyimleri ve yerinde incelemeler neticesinde belirlenen sonuçlarda Tokana Yöresel Lezzetler, 81,22 puan alarak zirveye yerleşti. Bu başarı, Kayseri’de belediyeler arasında verilen ilk ödül olması bakımından da ayrı bir önem taşıdı. Lezzetin yanı sıra hijyen, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti gibi birçok kriterde öne çıkan Tokana, Talas Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışının somut bir yansıması oldu. Tarihi dokunun içinde, kültürel mirasla harmanlanan bu lezzet noktası, hem geçmişin izlerini yaşatıyor hem de günümüzün kalite standartlarını yakalıyor.

Elde edilen bu başarı Talas Belediyesinin kaliteyi merkeze alan hizmet anlayışının bir sonucu olurken, Tokana bu ödülle birlikte hem Talas’ın hem de Kayseri’nin gururu haline geldiği. Geleneksel lezzetleri özgün sunumlarla buluşturan Tokana Yöresel Lezzetler, tarihi dokunun içinde yükselen bu anlamlı başarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.


 

Haber Merkezi

