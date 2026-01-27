Talas İyi Parti'den tablet ödüllü yarışma

İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, milli şuur farkındalığı kazandırmak amacıyla öğrencilere yönelik 3 farklı proje geliştirdiklerini duyurdu. Parti gözetmeksizin katılım sağlanabileceğinin altını çizen İYİ Partili Hakkomaz Şahin, yarışmayı kazanan öğrenciler için çeşitli ödüller verileceğini belirtti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Hakkomaz Şahin; “Terörsüz Türkiye açılımı ile alakalı olarak İYİ Partimiz adına gerekli bütün eleştirilerimizi ve endişelerimizi sürekli olarak basına yapmış bulunmaktayız. Ve gelinen süreçte görüyoruz ki endişelerimizin ne kadar vuku bulduğunu hep beraber şahit oluyoruz. Buna küçük çocuklarda dahil olmak üzere birçok eylemde bulunarak Türk bayrağı ve Türk kimliği üzerine saldırılar gerçekleşmekte. Biz ayrıca şöyle bir farkındalık oluşturmak istedik: Öncelikle çocuklarımız ve gençlerimiz üzerinde milli şuuru geliştirmek adına ve bununla alakalı farkındalık konusunda ne yapabiliriz dediğimizde üç farklı proje geliştirdik” diye konuştu.

İYİ Partili Hakkomaz Şahin, yarışmaların detaylarından bahsederek; “İlkokul çocuklarımıza, burada Türk bayraklarımızı boyayacağız, kendilerine boyama kitabı ve küçük hediyeler ikram edeceğiz. Bunun için bizim üyemiz olmalarına gerek yok, bütün hemşehrilerimize kapımız açıktır. Ortaokul öğrencilerine yönelik olarak ise; biliyorsunuz 12 Mart yaklaştı. İstiklal Marşı'mızın 10 kıtasının düzgün bir şekilde okunduğu durumda, öğrencilerimize yaptığımız bu yarışmada birinci olana ödül olarak altın, ikinci ve üçüncüye yine benzer şekilde hediyelerimiz olacaktır. Bir de gençlerimize yönelik, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştireceğimiz etkinlikte iki farklı yarışmamız olacak. Orada birincisi; Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin tamamen ezbere okunması. İkincisi ise; "Atatürk'üme Yazıyorum" başlıklı bir metinle kendi duygularını; ister eleştirileri olsun günümüze dair söylemleri olsun, ister hani Atatürk'e hayranlığı, ne istiyorsa gençlerimizin sınırsız bir şekilde Atatürk'e olan yazılarından oluşacak. Bunu da burada edebiyat hocalarımız, alanında uzman kişiler, Türk milliyetçileri tarafından yapılacak jürimizde tamamen tarafsız bir şekilde; parti üyesi olsun olmasın bunlara hiçbir şekilde bakmadan, ailesinin onayını almış olduğumuz öğrencilerimizin katılımındaki vermiş oldukları verilere istinaden yapacağımız yarışmada bizler; Türk milliyetçiliği, Türk varlığı, Türk bayrağı, Türk sevgisi üzerine bir faaliyet geliştirmek istiyoruz. Bunun için de vatandaşımızın desteği, katılımı bizim için çok önemli. Yine aynı şekilde burada katılım şartlarıyla alakalı olarak bizim İYİ Parti Talas sayfamızı takip edebilirler, benim sayfamı takip edebilirler, duyuru şartlarını oradan belirteceğiz. Bir de bizim partimizin 0551 534 38 38 akılda kalıcı bir telefon numarası var. Buradan WhatsApp yoluyla başvuru formlarını yaparlar. Ön başvuruyu yapanlara da biz katılım şartlarını ayrıca özel olarak bildirimde bulunacağız. Yarışmamız gerçekleşirken Talas Kaymakamımızı, İlçe Emniyet Müdürümüzü ve Belediye Başkanımızı da davet edeceğiz. Katılırlarsa onur duyarız. Hep birlikte yapacağımız bu faaliyetimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.