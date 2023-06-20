Talas Kadın Kooperatifleri fuarın gözdesi

Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin birlikte düzenlediği Kadın Kooperatifleri Fuarı'na Talas'ın kooperatifleri de Talas Belediyesi tarafından yaptırılan stantlarla katıldı.

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  • 20.06.2023 12:04
  • Güncelleme: 20.06.2023 12:21
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Talas Kadın Kooperatifleri fuarın gözdesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin birlikte düzenlediği Kadın Kooperatifleri Fuarı’na Talas’ın kooperatifleri de Talas Belediyesi tarafından yaptırılan stantlarla katıldı.

Talas Belediyesi’nin desteklediği Talas Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Başakpınar UMAY Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte stant açarak ev yapımı özel lezzetleri ve el emeği aksesuarları sergiliyor.

Fuarda ayrıca, Başakpınar UMAY Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi standında yer alan, Talas’ın tarihi Ali Saip Paşa Sokağı’nın üç boyutlu görseli de oldukça dikkat çekti. Talas Belediyesi’nin hazırladığı görsellerin önüne gelenler, fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

25 Haziran’a kadar sürecek fuarda Talas’ın kadın kooperatiflerine de ilgi büyük. Şimdiye kadar 200 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiği fuarda Talas’ın stantları da yoğun ilgi gördü.

Stantları gezerek alışveriş yapan vatandaşlar, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek Talas’ın stantlarını beğendiklerini ifade ederek Talas Belediye’sine teşekkür etti.

Konuyla ilgili konuşan Yusuf Şahin Öztürk, “Stant güzel otantik olmuş, özellikle tarihi evleri yansıtan bölümde çok güzel olmuş. Talas, bu işi yapıyor” dedi.

Fuarı gezen Hatice Şenkeçeci de Talas’ın stantlarını çok beğendiğini ifade ederek, kadınların girişimlerde bulunmalarından dolayı butlu olduğunu söyleyerek Talas Belediyesi’ne teşekkür etti.

Benzer düşünceleri paylaşan Nezihan Çimen de stantları ve ürünleri çok beğendini belirterek teşekkürlerini iletti.

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İHA

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