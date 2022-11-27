Talas kara kışa hazır

Talas Belediyesi Kış Çalışmaları Ekipleri, havaların soğuması ve yağışların başlamasıyla birlikte özellikle kırsal kesimde kar nöbetine başladı.

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  • 27.11.2022 11:20
  • Güncelleme: 27.11.2022 12:59
Talas kara kışa hazır
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi Kış Çalışmaları Ekipleri, havaların soğuması ve yağışların başlamasıyla birlikte özellikle kırsal kesimde kar nöbetine başladı.

Kış çalışmaları çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren ekipler, daha önce tuz ve ekipman hazırlıklarını tamamlamıştı. Ekipler, havanın soğumasıyla birlikte şehir merkezine yağmur olarak düşen yağışların kırsal mahallelerde kara dönüşmesiyle teyakkuza geçti. Belediye hizmet binası içinde özel olarak oluşturan Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezi’nde yağışı ve hava sıcaklıklarını anbean takip eden ekipler, oluşabilecek durumlara anında müdahale ediyor. Talas’ın 22 kırsal mahallesini gösteren kameraları izleyen ekipler, ulaşımın aksamaması adına gece gündüz nöbet tutuyor. Toplam 447 kilometrekare genişliğe sahip belediye sınırlarındaki yolları takip eden ekipler, 90 personel ile 2 vardiya halinde, 7 gün 24 saat boyunca kış çalışmalarını sürdürüyor.

12 adet bıçaklı tuzlama kamyonu, 3 adet greyder, 13 adet kepçe, 9 adet traktör, 3 adet büyük kepçe, 4 adet mini kepçe ve 2 adet kontrol aracı, vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamamaları için hazır bekliyor.

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İHA

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