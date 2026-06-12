Talas, Kayseri'nin Kültürel Zenginliğini İstanbul'a Taşıdı

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül ve çok sayıda davetlinin katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Kayseri 2. İl Tanıtım Günleri’nde Talas Belediyesi, ilçenin tarihi, kültürel ve sanatsal değerlerini başarıyla tanıtıyor.

TALAS RÜZGÂRI İSTANBUL’DA ESTİ

Kayseri’nin tarihi, kültürü, gastronomisi ve ekonomik gücünün tanıtıldığı organizasyonda Talas Belediyesi, kültür yatırımları ve sanat etkinlikleriyle öne çıktı. Üç boyutlu görsellerle hazırlanan Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi standı ziyaretçileri adeta Talas’ta tarihi bir yolculuğa çıkarırken, Talas Belediyesi Grup Şantiye tarafından verilen konser de Kayserili vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Kayseri türküleri ve sevilen eserlerin seslendirildiği konserde vatandaşlar müziklere eşlik ederek unutulmaz anlar yaşadı. Böylece Talas Belediyesi, ilçenin kültürel mirasını sadece görsel sunumlarla değil, müzik aracılığıyla da ziyaretçilere aktarmış oldu.

BAŞKAN YALÇIN’DAN DAVET

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri’nin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerin tanıtılmasının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Kadim tarihimiz, eşsiz lezzetlerimiz ve köklü kültürümüzle İstanbul’da hemşehrilerimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaman Dede Kültür ve Sanat Evimizle Talas’ın kültürel mirasını tanıtırken, Grup Şantiye konserimizle de şehrimizin ezgilerini vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Kayseri’nin köklü tarihini, kültürel değerlerini ve üretim gücünü geniş kitlelere tanıtmayı amaçlayan bu önemli organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerimizi standımıza davet ediyorum."

11-14 Haziran tarihleri arasında devam edecek Kayseri 2. İl Tanıtım Günleri’nde Talas Belediyesi standı ve kültürel etkinlikleri, İstanbul’da yaşayan Kayserililerin yanı sıra farklı şehirlerden gelen ziyaretçileri de ağırlamayı sürdürecek.