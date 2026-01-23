'Talas, Kayseri'nin Kutup Yıldızı'

Belediye Meclis Salonu’nda basın mensuplarının yoğun katılımıyla gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Yalçın, belediyelerin yaptığı her çalışmanın basın aracılığıyla vatandaşlara ulaştığını vurgulayarak, basının kamuoyunu bilgilendirme noktasındaki önemine dikkat çekti ve teşekkür etti.

Büyükşehirlerin sahip olduğu avantajlara değinen Başkan Yalçın, Talas’ın Kayseri için taşıdığı misyona dikkat çekerek, “Talas, Kayseri’nin gece gündüz yükünü taşıyan, şehre yön veren bir kutup yıldızıdır” ifadelerini kullandı.

2025 yılına ait hizmet ve yatırımları slayt sunumu eşliğinde aktaran Başkan Yalçın, yaklaşık bir saat süren toplantıda Talas’ın son bir yılda kat ettiği mesafeyi detaylarıyla anlattı.

TALAS MİLLET BAHÇESİ VURGUSU

Talas Millet Bahçesi’nin 2025 yılının en önemli projelerinden biri olduğunu belirten Başkan Yalçın, 100 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen çalışmanın şehre büyük değer kattığını söyledi. Başkan Yalçın, “Bu projeyle iki önemli kazanım elde ettik. Birincisi, bu alanı beton yığını olmaktan kurtarıp millet bahçesine dönüştürdük. İkincisi ise Talas’ın endemik bitkilerinin yer aldığı, aynı zamanda karbon yutak alanı olan çok özel bir yaşam alanı oluşturduk” dedi.

GENİŞ HİZMET YELPAZESİ

2025 yılını “Hizmet, Yatırım, Kültür-Sanat, Spor ve Başarı ile Geçen Bir Yıl” olarak tanımlayan Başkan Yalçın; Talas Millet Bahçesi’nden Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı’na, Sahaflar Çarşısı ve Kar Tanesi Gelinlik Evi’nden kentsel dönüşüm çalışmalarına, acil durum konteynerlerinden ilçeye kazandırılan okul ve sosyal merkezlere kadar birçok projeyi özetledi.

Şeffaf Oda, Türkçe Sokağı, Belediye Mahallemizde uygulaması, Pati Evi Doğal Yaşam Alanı, TEKNOFEST 2025 Türkiye Şampiyonluğu, futbolda U15 Türkiye Şampiyonluğu, yeşil alanlar ve kütüphaneler de yıl boyunca öne çıkanlar arasında yer aldı.

BÜTÇENİN YÜZDE 70’İ YATIRIMA

Başkan Yalçın, 2025 yılı belediye bütçesinin yaklaşık yüzde 70’inin doğrudan yatırım ve hizmetlere aktarıldığını ifade etti.

“2026 ASFALT VE ÇİÇEK YILI OLACAK”

Toplantıda 2026 yılına yönelik projelere de değinen Başkan Yalçın, yeni dönemi “2026 yılı asfalt ve çiçek yılı olacak” dedikten sonra, Alzheimer Yaşlı Bakım Merkezi, Mobil Çanakkale Müzesi ve Tıpkıbasım Kur’an-ı Kerim Müzesi, İklim ve Çevre Müzesi gibi konularda bilgiler sundu.

TURİZM VURGUSU

Toplantının son bölümünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Yalçın, Talas’ın Kapadokya ve Erciyes ile birlikte güçlü bir turizm hattı oluşturarak “altın oran” yakalaması gerektiğini dile getirdi.