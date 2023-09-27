Talas Kırsalına kapsamlı asfalt

Talas Belediyesi, ilçenin en uzak kırsal mahallelerden Cebir'de kapsamlı bir asfalt çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmayla Cebir'in girişinden çıkışına kadar olan sokaklarda 700 ton sıcak asfalt serilerek mahalle yolları konforlu hale getirildi.

PAYLAŞ
  • 27.09.2023 11:19
  • Güncelleme: 27.09.2023 14:45
Talas Kırsalına kapsamlı asfalt
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi, ilçenin en uzak kırsal mahallelerden Cebir’de kapsamlı bir asfalt çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmayla Cebir’in girişinden çıkışına kadar olan sokaklarda 700 ton sıcak asfalt serilerek mahalle yolları konforlu hale getirildi.

Talas Belediyesi yol yapım ekiplerinin yaptığı çalışmayla Cebir içindeki yolların asfaltı söküldü. Silindirle zemin sıkılaştırılarak alt yapısının yenilendiği yollarda daha sonra sıcak asfaltın serimine geçildi. Yapılan çalışmayla Cebir içinde 700 metre uzunluğundaki yollar 12 metre genişliğine çıkartılarak sıcak asfaltla kaplanıp ulaşım rahat ve konforlu şekilde yapılmaya başlandı.

“BAŞKANIMIZ NE ZAMAN İSTESEK EMRİMİZDE”

Cebir Mahalle Muhtarı Recep Çelik, yapılan asfalt çalışmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, “Cebir’in yolları yapılıyor. Talas Belediyemize, belediye başkanımıza, tüm emeği geçenlere şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sayın başkanımız ne zaman istesek emrimizde. Allah başımızdan eksik etmesin. Müdürlerimiz, şeflerimiz de her dakika yanlarımızdalar. Talas Belediyemizden çok hizmet aldık. Daha da hizmetlerimiz devam edecek.” diye konuştu.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kocasinan'da Deprem İzolasyon Sistemleri Eğitimi

Kocasinan'da Deprem İzolasyon Sistemleri Eğitimi

'Dost Eli ile Dost Mağaza' gönüllere dokunuyor

'Dost Eli ile Dost Mağaza' gönüllere dokunuyor

Kayserispor-Başakşehir maçının bilet fiyatları belli oldu

Kayserispor-Başakşehir maçının bilet fiyatları belli oldu

MHP'li Özdemir, sanayi bölgelerinde yaşanan kira artışlarını sordu

MHP'li Özdemir, sanayi bölgelerinde yaşanan kira artışlarını sordu

Kayseri Barosu'ndan avukatlara yönelik saldırılara tepki

Kayseri Barosu'ndan avukatlara yönelik saldırılara tepki

Başkan Büyükkılıç'tan Ak Parti Teşkilat Toplantısı

Başkan Büyükkılıç'tan Ak Parti Teşkilat Toplantısı

Çok Okunanlar
1
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

2
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

3
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

4
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

5
40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

6
Sivas Caddesi'nde hasarlı bina krizi

Sivas Caddesi’nde hasarlı bina krizi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İl tarım ve orman müdürü olarak atanan Saklav'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

İl tarım ve orman müdürü olarak atanan Saklav'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Başkan Palancıoğlu'ndan öğrencilere altın öğütler

Başkan Palancıoğlu'ndan öğrencilere altın öğütler

DAHA FAZLA
Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

ERÜ' de '10. Uluslararası Yeni Nesiller İçin Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Konferansı' düzenlendi

ERÜ' de '10. Uluslararası Yeni Nesiller İçin Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Konferansı' düzenlendi

Evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

KAYMEK, 'Projen ile gel' sloganıyla Teknofest gençliği yetiştiriyor

KAYMEK, 'Projen ile gel' sloganıyla Teknofest gençliği yetiştiriyor