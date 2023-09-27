Talas Kırsalına kapsamlı asfalt

Talas Belediyesi, ilçenin en uzak kırsal mahallelerden Cebir’de kapsamlı bir asfalt çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmayla Cebir’in girişinden çıkışına kadar olan sokaklarda 700 ton sıcak asfalt serilerek mahalle yolları konforlu hale getirildi.

Talas Belediyesi yol yapım ekiplerinin yaptığı çalışmayla Cebir içindeki yolların asfaltı söküldü. Silindirle zemin sıkılaştırılarak alt yapısının yenilendiği yollarda daha sonra sıcak asfaltın serimine geçildi. Yapılan çalışmayla Cebir içinde 700 metre uzunluğundaki yollar 12 metre genişliğine çıkartılarak sıcak asfaltla kaplanıp ulaşım rahat ve konforlu şekilde yapılmaya başlandı.

“BAŞKANIMIZ NE ZAMAN İSTESEK EMRİMİZDE”

Cebir Mahalle Muhtarı Recep Çelik, yapılan asfalt çalışmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, “Cebir’in yolları yapılıyor. Talas Belediyemize, belediye başkanımıza, tüm emeği geçenlere şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sayın başkanımız ne zaman istesek emrimizde. Allah başımızdan eksik etmesin. Müdürlerimiz, şeflerimiz de her dakika yanlarımızdalar. Talas Belediyemizden çok hizmet aldık. Daha da hizmetlerimiz devam edecek.” diye konuştu.