Talas kırsalında kasaplık kursu açıldı

Ardıç Mahallesindeki Köy Yaşam Merkezinde düzenlenen kasaplık kursunun açılışına Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı katıldı. Gıdanın temel bir ihtiyaç olduğunu belirten Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, “Dünya kurulduğundan beri et tüketilen önemli bir besin kaynağı. Sizler olmasanız bu işi yapacakların sayısı azalır. Yaptığınız bu işte, varsa eksiklerinizi gidermek amacıyla arkadaşlarımız güzel bir kurs açmış. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

‘TARIM VE HAYVANCILIĞIN ÖNEMİ ANLAŞILDI’

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, “İnsan ömür boyu talebedir. Bilgileri üst üste koyunca kendini donatır. Sonra da kamil bir insan olur. Son dönemde anlaşıldı ki insanın yaşadığı her yerde en önemli sektör tarım ve hayvancılık. Kasaplık işi de bunun en önemli boyutlarından birisi. Hayvanın derisinin, etinin, yağının, en küçük parçasının ekonomiye kazandırılması artık çok büyük bir sektör haline geldi. Etin, sütün, yağın en küçük parçasını değerlendirmek zorundayız. Çünkü milli servettir. Bizler ne kadar çok güzel iş yaparsak o derece iyi vatandaşız, o kadar çok ülkemiz gelişecektir.” diyen Başkan Yalçın, “Bugün kasaplıkla ilgili kurs olur yarın başka bir konuda olur. Kendimizi donatıp yaptığımız işleri en iyi şekilde yapıp milli serveti değerlendirirsek yapacağımız en güzel şey bu olur. Allah sizden razı olsun. Kırsalda tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunuyorsunuz. Sizin emeğinizden geçen her şeye ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı ise, kurs hakkında bilgi verdi. Elmalı, “46 kursiyerimizle inşallah kursumuz bugün açılıyor. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kursa teveccühten dolayı teşekkür ediyorum. Bizler talep edilen bütün kursları açmayı hedefliyoruz” dedi.