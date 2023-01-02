Talas kırsalında metruk binalar yıkılıyor

Talas Belediyesi, ilçede bulunan terk edilmiş binaların yıkımına devam ediyor. Başlatılan uygulama ile ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de can güvenliğini tehlikeye sokan metruk yapılar, güvenlik önlemleri alınarak yıkılıyor.

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  • 02.01.2023 11:31
  • Güncelleme: 02.01.2023 12:11
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Talas kırsalında metruk binalar yıkılıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi, ilçede bulunan terk edilmiş binaların yıkımına devam ediyor. Başlatılan uygulama ile ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de can güvenliğini tehlikeye sokan metruk yapılar, güvenlik önlemleri alınarak yıkılıyor.

Bu çerçevede Talas’ın Süleymanlı Mahallesinde yer alan 4 adet metruk binanın yıkımına sahipleri veya mirasçılarının muvafakatları alınarak başlandı. Güvenlik önlemleri altında gerçekleşen çalışmada binalar ekskavatör ile hassas şekilde yıkılıyor. Çevreye ve ulaşıma zarar vermeden yapılan yıkım çalışmalarının ardından hem tehlike oluşturan binalar ortadan kalkıyor hem de mahalle halkının can ve mal güvenliği sağlanıyor.

KIRSALDA 29 METRUK BİNA YIKILDI

Kırsalda devam eden çalışmalar neticesinde Süleymanlı, Kamber, Mengücek, Koçcağız ve Başakpınar mahallelerinde toplam 29 metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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