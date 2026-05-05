Talas Kız öğrenci yurdunda küçük çaplı yangın çıktı

Kız öğrenci yurdunda küçük çaplı yangın çıktı



Talas İlçesi Yenidoğan Mahallesinde bulunan bir kız öğrenci yurdunda elektrik hattından çıktığı belirtilen yangın büyümeden söndürüldü.

Olay saat 19.00 sıralarında Talas İlçesi Yenidoğan Mahallesi Deliçay 1 Sokak üzerinde bulunan Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu’nda meydana geldi. İddiaya göre elektrik prizinden çıkan yangın nedeniyle binada dumanlar yükseldi. Dumanı gören ve hisseden öğrencilerin fark etmesi ile bina tahliye edildi. Yangın alarmının çalışmadığı da iddia edildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangını kontrol altına alırken yangından etkilenen bir kaç kişiye kişiye ilk müdehale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.