Talas kültür sanat etkinlikleri iptal
Talas Kültür Sanat etkinlikleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından iptal edildi.
- 06.02.2023 15:42
- Güncelleme: 06.02.2023 15:51
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Talas Kültür Sanat etkinlikleri, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından iptal edildi.
Daha önce duyurusu yapılan şubat ayı etkinlikleri, güney ve güneydoğu bölgemizdeki 10 şehirde etkili olan depremin ardından durduruldu. Talas Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun Türkiyem!” ifadelerine yer verildi.
İHA
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