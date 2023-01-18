Talas Kültür Sanat'ta hafta sonu etkinlikleri

Ocak ayı Talas Kültür Sanat etkinlikleri, bu hafta gerçekleşecek iki önemli programla devam edecek.

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  • 18.01.2023 14:19
  • Güncelleme: 18.01.2023 15:19
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Talas Kültür Sanat'ta hafta sonu etkinlikleri
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ocak ayı Talas Kültür Sanat etkinlikleri, bu hafta gerçekleşecek iki önemli programla devam edecek.

Haftanın ilk programında Psikiyatrist Prof. Dr. M. Kemal Sayar, 20 Ocak Cuma gerçekleşecek, “İnsanın Anlam Arayışı” konulu söyleşide bilgi ve tecrübelerini paylaşacak. Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezindeki program saat 19.30’da başlayacak.

Haftanın bir diğer programında ise üç aylara özel Kur’an-ı Kerim ziyafeti sunulacak. Üç ayların başlangıcı dolayısıyla düzenlenecek programda, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi kurra hafız Bünyamin Topçuoğlu’nun yanı sıra TRT Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması 2022 Birincisi hafız Mustafa Öztürk, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi müezzini Hadi Duran ve Fatih Camii emekli baş müezzini Bekir Büyükbaş gönüllere hitap edecek. Sunuculuğunu radyocu Selahaddin Kocaaslan’ın yapacağı program 22 Ocak Pazar günü saat 19.30’da Sabancı Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

Ocak ayı kültür sanat etkinliklerinin ilk programı Türk sinemasının önemli isimlerinden Hülya Koçyiğit’in sevenleriyle buluştuğu ‘Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Sineması’ konulu söyleşi olmuştu.

Bu ayın ikinci programında ise türkülerin sevilen ismi Cengiz Özkan sahne alarak sazıyla ve sözüyle Kayserililerin gönül teline dokunmuştu.

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İHA

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