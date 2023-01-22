Talas Kültür Sanat'ta Kemal Sayar rüzgarı

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri Ocak Ayı takvimi hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede gerçekleşen etkinliklerin ikincisi Prof. Dr. M. Kemal Sayar'ın 'İnsanın Anlam Arayışı' konulu söyleşisi oldu.

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  • 22.01.2023 10:32
  • Güncelleme: 22.01.2023 10:37
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Talas Kültür Sanat'ta Kemal Sayar rüzgarı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri Ocak Ayı takvimi hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede gerçekleşen etkinliklerin ikincisi Prof. Dr. M. Kemal Sayar’ın ’İnsanın Anlam Arayışı’ konulu söyleşisi oldu.

Erciyes Üniversitesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşi programı her yaştan vatandaştan büyük ilgisi gördü. Oturacak koltuğun kalmadığı salonda gelenlerin merdivenlere ve yere oturarak izlemesi dikkat çekti. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da programı gençlerin yanında yere oturarak izledi. Söyleşiye Başkan Yalçın’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da katıldı. Çeşitli düşünce ve kültür insanlarından örneklerle hayatın anlamını, mana duygusu ve anlam arayışını anlatan Sayar, bir çok önemli konuyu söyleşiye katılanlarla paylaştı. Söyleşi öncesinde etkinlikle ilgili düşüncelerini ifade eden Prof. Dr. Kemal Sayar şunları söyledi;

“Kayseri’de olmak çok güzel. Çünkü burası ne istediğini bilen ve okumuş insanların olduğu bir şehir. Kayseri’den ayrılırken her zaman mutlu ayrılıyorum. Bu yüzden sizlerle buluşma fırsatı verdiği için Talas Belediyesi’ne ve Başkan Mustafa Yalçın’a teşekkürlerimi sunuyorum.”

Söyleşi sonunda kürsüye gelerek söz alan Milletvekili Hülya Nergis Atçı da organizasyonu düzenleyen Talas Belediyesine ve Başkan Yalçın’a teşekkür ederek “Sizin gibi insanların toplumda daha çok var olması, dinlenmesi ve anlattıklarınızın uygulanması çok önemli. Sizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Daha sonra söz alan Başkan Yalçın; “Sevgili gençler, sizleri burada gördükçe çok mutlu oluyorum. Artık umutsuz olmak yok. Sizi gördükçe artık gözümüz arkada değil çünkü siz varsınız. Sevgili dostumuz Kemal Sayar’a da teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Milletvekili Atçı, Prof. Dr. Sayar’a çiçek takdim ederken Başkan Yalçın da Talas’ı ve Kayseri’yi anlatan kitaplardan oluşan bir set hediye etti.

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İHA

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