Talas, Kültürel Mirası Sergilerle Tanıtılacak

Talas, 6-14 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenecek Kültür Yolu Festivali'nde önemli bir rol üstlenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen festival, Talas'ın zengin kültürel mirasını ve sanatsal etkinliklerini sergileme fırsatı sunacak.

Talas, Kültürel Mirası Sergilerle Tanıtılacak

Talas Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı müzeler ve tarihi eserler, festivalin Kayseri ayağında dikkat çekici bir zenginlik oluşturacak. Talas, Su Medeniyetleri Galerisi, Klasik Sanatlar Akademisi ve Talas Sanat Galerisi gibi önemli mekanlarıyla festivalde yer alacak.

Su Medeniyetleri Galerisi’nde ‘Şifaya Açılan Kapılar’ Sergisi

Talas Su Medeniyetleri Galerisi, festivalin önemli duraklarından biri olacak. Ziyaretçiler, 6-14 Eylül tarihleri arasında 13.00-21.00 saatleri arasında Sanatçı Neşe Koçak’ın “Şifaya Açılan Kapılar” adlı sergisini gezme fırsatı bulacak.

Talas Sanat Galerisi’nde İki Önemli Sergi

Talas Sanat Galerisi, festival süresince iki farklı sergiye ev sahipliği yapacak. İlk olarak, 9-10 Eylül tarihlerinde Kayseri Sandık Çeyizi Mirası Sergisi, Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi tarafından hazırlanacak ve 10.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Ardından, 11-12 Eylül tarihlerinde Tohumluk Vakfı tarafından düzenlenecek Kayseri El Sanatları Mirası Sergisi, halı ve kilim gibi kültürel miras unsurlarını sergileyecek.

Klasik Sanatlar Akademisi’nde Ebru Atölyesi

Festivalin bir diğer etkinliği ise Klasik Sanatlar Akademisi’nde gerçekleştirilecek Ebru Atölyesi olacak. Geleneksel Sanatlar Derneği’nden ebru sanatçısı Sema Balkaya Öksüz’ün yöneteceği atölye, 7 Eylül Pazar günü 14.00-16.00 saatleri arasında düzenlenecek. Katılımcılar, etkinliğe önceden rezervasyon yaptırarak katılabilecekler.

Talas, bu etkinliklerle birlikte Kültür Yolu Festivali'nde kültürel zenginliklerini sergileyerek ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Sultan Sazlığı'na Can Verecek Tarımsal Proje Hayata Geçiyor
Sultan Sazlığı’na Can Verecek Tarımsal Proje Hayata Geçiyor
Kayseri'de Meteoroloji Katlı Kavşağı Projesi Hızla İlerliyor
Kayseri'de Meteoroloji Katlı Kavşağı Projesi Hızla İlerliyor
Sıfır Atık Projesine Yeni Adım: Mobil Toplama ve Eğitim Aracı
Sıfır Atık Projesine Yeni Adım: Mobil Toplama ve Eğitim Aracı
'Aile' temalı kısa film yarışması başvuruları başladı: Ödül 250 bin TL
“Aile” temalı kısa film yarışması başvuruları başladı: Ödül 250 bin TL
KYK yurt başvuruları başladı
KYK yurt başvuruları başladı
Cumhuriyet altını 30 bin TL ile rekor kırdı
Cumhuriyet altını 30 bin TL ile rekor kırdı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!