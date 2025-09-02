Talas, Kültürel Mirası Sergilerle Tanıtılacak

Talas Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı müzeler ve tarihi eserler, festivalin Kayseri ayağında dikkat çekici bir zenginlik oluşturacak. Talas, Su Medeniyetleri Galerisi, Klasik Sanatlar Akademisi ve Talas Sanat Galerisi gibi önemli mekanlarıyla festivalde yer alacak.

Su Medeniyetleri Galerisi’nde ‘Şifaya Açılan Kapılar’ Sergisi

Talas Su Medeniyetleri Galerisi, festivalin önemli duraklarından biri olacak. Ziyaretçiler, 6-14 Eylül tarihleri arasında 13.00-21.00 saatleri arasında Sanatçı Neşe Koçak’ın “Şifaya Açılan Kapılar” adlı sergisini gezme fırsatı bulacak.

Talas Sanat Galerisi’nde İki Önemli Sergi

Talas Sanat Galerisi, festival süresince iki farklı sergiye ev sahipliği yapacak. İlk olarak, 9-10 Eylül tarihlerinde Kayseri Sandık Çeyizi Mirası Sergisi, Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi tarafından hazırlanacak ve 10.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Ardından, 11-12 Eylül tarihlerinde Tohumluk Vakfı tarafından düzenlenecek Kayseri El Sanatları Mirası Sergisi, halı ve kilim gibi kültürel miras unsurlarını sergileyecek.

Klasik Sanatlar Akademisi’nde Ebru Atölyesi

Festivalin bir diğer etkinliği ise Klasik Sanatlar Akademisi’nde gerçekleştirilecek Ebru Atölyesi olacak. Geleneksel Sanatlar Derneği’nden ebru sanatçısı Sema Balkaya Öksüz’ün yöneteceği atölye, 7 Eylül Pazar günü 14.00-16.00 saatleri arasında düzenlenecek. Katılımcılar, etkinliğe önceden rezervasyon yaptırarak katılabilecekler.

Talas, bu etkinliklerle birlikte Kültür Yolu Festivali'nde kültürel zenginliklerini sergileyerek ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.