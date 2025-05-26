Talas Kurban Yeri

Talas Kurban Yeri

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Kayseri Şehir Hastanesi'nde Unutulmaz Bir Tiyatro Gösterisi: 'Aşk Olsun'
Kayseri Şehir Hastanesi'nde Unutulmaz Bir Tiyatro Gösterisi: "Aşk Olsun"
Şampiyonun Adı Değişmedi Talas Belediyespor
Şampiyonun Adı Değişmedi; Talas Belediyespor
Yenidoğan Mahallesi'nde Bayram Öncesi Altyapı ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Hızla Devam Ediyor
Yenidoğan Mahallesi'nde Bayram Öncesi Altyapı ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Hızla Devam Ediyor
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Hacılar'da 35 Milyon TL'lik Altyapı Yatırımı Başladı
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