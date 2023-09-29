Talas Maharetli Ellerle Ekim'e 'Merhaba' Diyor

Talas'ta bu hafta sonu Ekim ayının ilk 'Maharetli Elleri'i kuruluyor.

PAYLAŞ
  • 29.09.2023 15:35
  • Güncelleme: 29.09.2023 16:21
Talas Maharetli Ellerle Ekim'e 'Merhaba' Diyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas’ta bu hafta sonu Ekim ayının ilk ‘Maharetli Elleri’i kuruluyor.

Talas Belediyesi’nin kadın girişimcilere destek amacıyla Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’, 1 Ekim Pazar günü misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Tarihi güzelliğiyle dikkat çeken Harman Mahallesi Meydanına her ayın birinci ve üçüncü pazar günü kurulan organizasyonda birbirinden kıymetli el emeği ürünleri vatandaşlarla buluşacak. Kurulduğundan beri yoğun ilgiyle karşılaşan pazara bu hafta da vatandaşların yoğun katılım göstermesi bekleniyor.

Gerek el işi gerek ahşap ürünleri gibi pek çok el emeği ürünün satışa sunulduğu pazarda ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar birçok ürün de alıcı bekliyor.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas, Personelini Eğitiyor

Talas, Personelini Eğitiyor

Başkan Yalçın Ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi

Başkan Yalçın Ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi

Başkan Büyüksimitci: 'Ağustos ayında 299 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik'

Başkan Büyüksimitci: 'Ağustos ayında 299 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik'

Kayserili yüz ücüler Açıksu Avrupa Gençler Şampiyonası için Yunanistan'a gitti

Kayserili yüz ücüler Açıksu Avrupa Gençler Şampiyonası için Yunanistan’a gitti

Kayseri'de 40 milyon ton karbon salınımı engellendi

Kayseri’de 40 milyon ton karbon salınımı engellendi

Başkan Büyükkılıç'tan Sarıoğlan ve Akkışla çıkarması

Başkan Büyükkılıç'tan Sarıoğlan ve Akkışla çıkarması

Çok Okunanlar
1
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

2
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

3
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

4
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

5
40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

6
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyükkılıç, En Çok Habere Konu Olan Üçüncü Başkan

Büyükkılıç, En Çok Habere Konu Olan Üçüncü Başkan

Köpeğin saldırdığı genci kurtaran yaşlı kadın: 'Ayakları kan içerisindeydi'

Köpeğin saldırdığı genci kurtaran yaşlı kadın: 'Ayakları kan içerisindeydi'

DAHA FAZLA
KAYMEK'in Arıcılık Kursu Kayıtları Başladı

KAYMEK'in Arıcılık Kursu Kayıtları Başladı

Sel felaketi yaşayan Kahveci Mahallesi'nde yaralar sarılıyor

Sel felaketi yaşayan Kahveci Mahallesi'nde yaralar sarılıyor

Talas Maharetli Ellerle Ekim'e 'Merhaba' Diyor

Talas Maharetli Ellerle Ekim'e 'Merhaba' Diyor

Asansör boşluğuna düşen işçi öldü

Asansör boşluğuna düşen işçi öldü

Başkan Büyükkılıç, Hâl Esnafını ziyaret etti

Başkan Büyükkılıç, Hâl Esnafını ziyaret etti