Talas Meclisi'nde 'Alkollü Mekan' tartışması

Talas Belediyesi Kasım ayı Meclis Toplantısı, Talas Belediyesi Meclis Salonu’nda, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirildi.

Mecliste 14 asıl gündem maddesi müzakere edilerek karara bağlandı.

Burada söz alan CHP Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Mustafa Çalıksoy: “İlçemizde tekel bayiler mevcut. İnsanlar orada ihtiyaçlarını pekala giderebiliyor. Ama iki adım sonrası çevirmeler, cezalara maruz kalmalar yaşanıyor. Yani biz toplumun bu tür sosyal ihtiyaçlarında toplumu daha serbest ve özgür bırakmamız bizim topluma bir hizmetimiz diye düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Yalçın ise cevap olarak: “Şimdi biz de tekel bayileri noktasında şu ana kadar şartları tutuyorsa, dükkan açtığı vakit şartları tutuyorsa, hiç engel olmadık. Engel olmayı ticari de insani de bulmadık. İçkili yer konusu; içki tüketilen yer anlamında. Bu işte restoran denir, başka içkili restoran. Burada biz, evlerin çokça konuşlandığı, yapıldığı, konutların olduğu yerlerde değil, daha çok böyle park, bahçelerin, daha doğrusu koruma amaçlı imar planı içerisinde bulunan SİT bölgelerinde olmasını istedik. Olmasın diye bir şey yapmıyoruz. Evvelden verilen o diğer üç tane caddede o zaman yapılanma yokmuş, verilmiş. Bir tane Mevlana Mahallesi'nde birisi ruhsat almaya çalışıyor. Ruhsat almadan önce de hepsi şey yapmışlar, reklam vermişler sosyal medyadan. Oradaki üst tarafta oturanlardan tutun, etraftaki insanlara kadar hepsi buraya belediyeye neredeyse baskına geldi. Bizim isteyip istemememizle alakalı değil. Biz devletiz. Şartları tutan her yere veririz, mesele değil. Ama bu vatandaşın da, yani oraya gelen insanların nasıl bir sorun çıkardıklarını veya çıkaracaklarını o etraftaki insanlar tahmin ediyor ya da öyle hissediyor. Şimdi bu bir. Bir de turizm belgesi diye, turizm işletme belgesi diye bir durum var. Mesela bir işletme Turizm Bakanlığından Turizm İşletme belgesini aldı. Sonra da burada Tarım Bakanlığı adına Tarım İl Müdürlüğü veriyor ruhsatını, Kaymakamlık üzerinden ruhsatını alıyor. Böyle bir müthiş bir engelleme filan da yok, bir baskı da yok. Yapmak isteyen bana bugüne kadar gelip de 'Şurada meyhane açmak istiyorum, içkili lokanta, restoran açmak istiyorum, izin verir misiniz, vermez misiniz?' diyen de olmadı. Yani memlekette içkiyi yasaklıyor filan gibi bir hava da yok. İsteyen istediği yerlerde içkisini de buluyor, içiyor da, yapıyor da. Biz de bu kısıtlamayı size göre belki kısıtlamayı getirirken biz bunları Turizm Bakanlığı seviyesinde izin alacak kapasitede ve kalitede olsun diye bir yönlendirmeye gidiyoruz. Hepsi bu kadar” şeklinde konuştu.