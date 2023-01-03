Talas Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı

Talas Belediye Meclisi yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştirerek gündeminde bulunan 18 maddeyi karara bağladı. 2023 yılında gerçekleştirilecek yatırımlar için ilk oturumun yapıldığı mecliste çeşitli imar ve mali konular görüşüldü.

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  • 03.01.2023 11:45
  • Güncelleme: 03.01.2023 12:30
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Talas Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Meclisi yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştirerek gündeminde bulunan 18 maddeyi karara bağladı. 2023 yılında gerçekleştirilecek yatırımlar için ilk oturumun yapıldığı mecliste çeşitli imar ve mali konular görüşüldü.

Meclis Salonunda, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında yapılan oturumda çeşitli İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporları, Fen İşleri Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü başta olmak üzere bazı birimlere ait talepler karara bağlandı. Oturum öncesi kısa bir konuşma yapan Başkan Yalçın, başarılı bir 2022 yılı geçirdiklerini belirterek meclisin karar alma mekanizması olarak katkısının büyük olduğunu dile getirdi. Başkan Yalçın şunları söyledi;

"2022 yılı çok dolu dolu geçti. Bununla ilgili önümüzdeki oturumda size iyi bir şekilde 2022 sunumu yapacağız. Çalışmaların en önemli kaynağı meclisimizdir. Bütün meclis üyelerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Ben 2023 yılının da başarıyla geçmesini temenni ediyorum."

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İHA

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