Talas, Mehmet Akif'i sergiyle andı

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 87. yılında Talas Belediyesi tarafından düzenlenen sergiyle anıldı.

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  • 27.12.2023 14:00
  • Güncelleme: 27.12.2023 16:32
Talas, Mehmet Akif'i sergiyle andı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 87. yılında Talas Belediyesi tarafından düzenlenen sergiyle anıldı.

Açılan sergideki eserleri inceleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, milli şair Mehmet Akif Ersoy’un hem hayatından kesitler sunan hem de bu konuda 5 yılda yaptıkları programlardan oluşan serginin önemine dikkat çekti.

“Vatandaşların hafızasını yenileyen bir sergi”

Başkan Yalçın, kendi kütüphanesinden de kitapların yer aldığı sergiyle ilgili, “Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u anma haftasında ne kadar büyük etkinlikler yapsak, neler söylesek az. İnsanlar tarih yazabilir, şairleri şiirler yazabilir. Ancak Akif, her milletten şaire nasip olmayacak bir güzelliği bize kendisi sundu. Hem Çanakkale şehitlerine diyerek Çanakkale Destanını, hem de İstiklal Marşımızı dile getirdi. Sonra Safahat diye bir eseri var. Her bir satırı ayrı bir nasihat. Bu yıl 87. ölüm yıl dönümü. Kendisi paltosu olmadan geçirdiği son kışın ardından vefat etmesi de onun dünya değil vatan hassasiyeti olduğunu gösterir. Bu nedenle biz 5 yıldan beri birçok etkinlik yaptık. Hem bunların tamamını gösteren hem de kendisinin hayatından kesitler sunan bir sergi açtık. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sergi oldu. Vatandaşlarımızın da hafızasını yenilemek adına iyi bir çalışma oldu. Allah, Türkiye Cumhuriyeti ve ondan önceki devletlerimiz için can ve kan veren bütün şehit ve gazilerimizden razı olsun. Son şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz. Hepsine minnettarız” dedi.

Başkan Yalçın’a teşekkür

Sergiyi gezen vatandaşlardan Nevşehir Emekli Müftü Yardımcısı Ahmet Özvarinli, istiklal ve hürriyetin İstiklal Marşı’nın ana temasını oluşturduğunu belirterek, Başkan Yalçın’a serginin düzenlenmesinden dolayı teşekkür etti.

İki gün boyunca gezilebilecek sergiye gelenlere, Talas Belediyesi tarafından cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı adına hazırlanan magnetler hediye ediliyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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