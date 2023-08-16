Talas Mehmet Karamercan Kütüphanesi gün sayıyor

Talas Belediyesi'nin eğitime yönelik yatırımları hız kesmiyor. Belediyeye ait arsa üzerine hayırsever Mehmet Karamercan tarafından yapımı gerçekleştirilen kütüphanede sona yaklaşıldı.

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  • 16.08.2023 11:11
  • Güncelleme: 16.08.2023 11:23
Talas Mehmet Karamercan Kütüphanesi gün sayıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi’nin eğitime yönelik yatırımları hız kesmiyor. Belediyeye ait arsa üzerine hayırsever Mehmet Karamercan tarafından yapımı gerçekleştirilen kütüphanede sona yaklaşıldı.

Hayırsever Mehmet Karamercan, oğlu Oğuzhan Karamercan ve belediye yetkilileriyle birlikte yapımı tamamlanmak üzere olan kütüphanede incelemelerde bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte Mevlana Mahallesi’ne bir kütüphane daha kazandırmış olacaklarını söyledi. Mevlana Mahallesi’nin 85 bin nüfusuyla Kayseri’nin en büyük, Türkiye’nin 7. büyük mahallesi olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, “Sayın Mehmet Karamercan’ın bizi ziyarete geldiğinde burada bir kütüphane yapma fikri ortaya çıkmıştı. Sağ olsunlar kendisi Oğuzhan kardeşimle birlikte bu kütüphaneyi temelinden çatıdaki kiremitlerine kadar tek tek ilgilenerek bu safhaya getirdiler. Hayırseverlerimiz bütün malzemeleri en ince ayrıntısına kadar kendileri beğenip en kalitelerinden tercih ettiler. İnşallah okulların açılmasıyla birlikte hizmete girecek” dedi.

ÇOCUKLAR VE ENGELLİLER İÇİN ÖZEL BÖLÜM

Açıklamasında kütüphane binası hakkında bilgiler de veren Başkan Yalçın, “Burada engelliler ve çocuklar için ayrı ayrı bölümler var. Bununla birlikte lise ve üniversite öğrencileri için üst katımız hazırlanıyor. Karamercan ailesini tebrik ediyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin, Mevlana Mahallemize de hayırlı olsun” diye konuştu.

Hayırsever Mehmet Karamercan da kısa konuşmasında Talas’a böyle bir eser kazandırmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, “Sayın Mustafa Yalçın Başkanımız bize ilgi gösterdi. Biz de başkanımızın öncülüğünde elimizden geldiği kadar gayret ediyor, karınca kararınca çalışıyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Talas’a hayırlı olsun” dedi.

KÜTÜPHANE ZENGİNİ İLÇE

Mustafa Yalçın’ın belediye başkanlığına seçilmesiyle birlikte adeta kütüphane zengini bir ilçe haline gelen Talas’ta şu anda, başta ‘uyumayan kütüphane’ olarak adlandırılan 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi olmak üzere Altıntepe Semt Kütüphane, Mevlana Camii altı Hafize-Ahmet Güldal Semt Kütüphanesi ve Abdulhamidhan Camii Semt Kütüphanesi hizmet veriyor. Yapımı tamamlanmak üzere olan Mehmet Karamercan Kütüphanesinin yanı sıra Cumhuriyetin 100. Yılına atfen ‘100 Apartmana 100 Kütüphane’ projesi çerçevesinde yapımı tamamlanan kütüphaneler de önümüzdeki günlerde hizmete girecek.

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İHA

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