Talas Mevlana-Cumhuriyet Meydanı hattı test sürüşü yapıldı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yeni tramvay hattı güzergahında test sürüşlerinin başladığını duyurdu.
- 01.05.2023 10:50
- Güncelleme: 01.05.2023 10:50
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Talas Mevlana-Cumhuriyet Meydanı arası hattının test sürüşlerine başlandığını ifade etti. Başkan Büyükkılıç ‘Bu da günün 3'üncü güzel haberi olsun’ diyerek yaptığı paylaşımda, “Üniversiteler şehri Kayseri'mizde raylı sistem Talas Mevlana-Cumhuriyet Meydanı arası tramvay hattı projemizde söz verdiğimiz gibi test sürüşlerimize başladık. Hattımız şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
1ha
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