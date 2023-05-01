Talas Mevlana-Cumhuriyet Meydanı hattı test sürüşü yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Talas Mevlana-Cumhuriyet Meydanı arası hattının test sürüşlerine başlandığını ifade etti. Başkan Büyükkılıç ‘Bu da günün 3'üncü güzel haberi olsun’ diyerek yaptığı paylaşımda, “Üniversiteler şehri Kayseri'mizde raylı sistem Talas Mevlana-Cumhuriyet Meydanı arası tramvay hattı projemizde söz verdiğimiz gibi test sürüşlerimize başladık. Hattımız şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.