Talas Mevlana - Cumhuriyet Meydanı Raylı Sistem Hattına İlk Tramvay İndirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., ulaşım konforunu arttıran raylı sistemin 5'inci etabı olan Talas Mevlana Mahallesi-Cumhuriyet Meydanı arasında doğrudan ulaşım hizmeti verecek hatta ilk tramvayı raylara indirdi.

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  • 09.09.2023 15:55
  • Güncelleme: 09.09.2023 20:05
Talas Mevlana - Cumhuriyet Meydanı Raylı Sistem Hattına İlk Tramvay İndirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., ulaşım konforunu arttıran raylı sistemin 5’inci etabı olan Talas Mevlana Mahallesi-Cumhuriyet Meydanı arasında doğrudan ulaşım hizmeti verecek hatta ilk tramvayı raylara indirdi.

Talas ilçesinin yaklaşık 85 bin nüfuslu Mevlana Mahallesi’ne konforlu ve güvenli ulaşım hizmeti verecek Talas Mevlana Mahallesi-Cumhuriyet Meydanı hattında çalışmaların sona ermesi ve Mayıs ayında başlayan test sürüşlerinin tamamlanmasının ardından yolculara hizmet verecek ilk tramvayı raylara indirildi. Kayseri Kentiçi Raylı Taşıma Sistemi 5. Etap Talas Mevlana Mahallesi-Cumhuriyet Meydanı hattı, 5,5 kilometre uzunluğunda güzergâhta 9 adet yolcu istasyonu ile Kayserililere hizmet verecek. Ayrıca raylı sistem hattında 3 adet yer altı kuyu deposu ile birlikte su deposu ve 3 adet de trafo merkezi bulunan elektromekanik işleri de tamamlandı. Anafartalar-Şehir Hastanesi ve Talas Mevlana Mahallesi-Cumhuriyet Meydanı raylı sistem hatlarının tamamlamasıyla birlikte kentin doğu batı yönlü yaklaşık 35 kilometre uzunluğunda hizmet veren raylı sistem uzunluğu 48 kilometreye ulaştı.

Ayrıca yeni hatların hizmete girmesi ve mevcut hizmet veren 69 adet tramvay sayısının yeni tramvaylarla 80’e çıkarılması ile 175 bin civarında yolcu taşıma kapasitesine ulaşılacak. Genişleyen ve gelişen raylı sistem ağı ile vatandaşlar şehrin önemli noktalarına güvenli ve konforlu ulaşım imkânına kavuşuyor.

İHA

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