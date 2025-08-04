Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi Tanıtım Töreni 5 Ağustos'ta

Talas ilçesinde inşa edilen merkez, toplam 5 bin metrekarelik bir alana sahip. İçerisinde bay ve bayan yüzme havuzları, modern fitness salonları, sauna ve buhar odaları gibi spor odaklı donatılar bulunuyor. Ayrıca, derslikler, seminer salonu, kütüphane ve kafeterya gibi sosyal alanlar da mevcut. Bu özellikleriyle merkez, her yaştan Kayseriliye hitap etmeyi amaçlıyor.

Merkezin mimarisi, çevresindeki doğal yapıyla uyumlu bir şekilde tasarlandı. Yarı açık ve açık alanlarıyla kullanıcı dostu bir kamusal alan sunan yapı, ekonomik canlılığa katkı sağlayacak çeşitli dükkânları da barındırıyor.

Tanıtım töreni, 5 Ağustos Salı günü saat 17.00’de gerçekleşecek ve bu etkinlikle birlikte Kayseri’ye yeni bir cazibe merkezi kazandırılmış olacak. Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi, sporla iç içe bir yaşam anlayışını benimseyenlerin buluşma noktası olmayı hedefliyor.