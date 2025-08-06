Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi Tanıtım Töreni

Tanıtım etkinliği, Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının mini konseriyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, konuşmalar yapıldı. Başkan Büyükkılıç, yapılan yatırımların önemine değinerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Sosyal Yaşam Merkezi'nin Özellikleri

Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi, 5 bin metrekarelik bir alana sahip olup, spor odaklı donatılarıyla dikkat çekiyor. Merkezde bay ve bayan yüzme havuzları, modern fitness salonları, sauna, buhar odaları, derslikler, seminer salonu, kütüphane ve kafeterya gibi sosyal alanlar yer alıyor. Ayrıca, 10 bin basılı kitap, 22 bin e-kitap ve 3 bin sesli kitabın bulunduğu bir kütüphane de mevcut.

Spor Yatırımları ve Gelecek Projeler

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin spor alanındaki yatırımlarına da vurgu yaparak, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin önemini belirtti. Kayseri'nin Avrupa Spor Şehri unvanına uygun projeler geliştirdiklerini ifade etti. Ayrıca, Talas'ta İldem-Yeşilyurt Sosyal Yaşam Merkezi'nin de hizmete girdiğini duyurdu.

Uluslararası Turnuva Duyurusu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 9-10 Ağustos tarihlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda FIBA onaylı Lite Quest 3x3 Uluslararası Turnuvası düzenleyecek. Bu turnuvaya 16 yabancı ve 16 Türk takım katılacak.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri'de yapılan hizmetlerin kapsamını övgüyle dile getirirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz da bu tür eserlerin açılışında bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Tören, hediye takdimi ve kurdele kesimiyle sona erdi. Protokol üyeleri, Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi'ni gezerek, sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı. Bu merkez, Kayseri'de sosyal yaşamı zenginleştirecek önemli bir yapı olarak öne çıkıyor.