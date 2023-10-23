Talas Millet Bahçesi Hızla İlerliyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın yapımı devam eden Talas Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

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  • 23.10.2023 14:46
  • Güncelleme: 23.10.2023 15:17
Talas Millet Bahçesi Hızla İlerliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın yapımı devam eden Talas Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu.

İlk olarak Millet Bahçesi içerisindeki eğitim kampüsünde yer alan ve tamamlanmak üzere olan Türkan-Av. Mehmet Altun Anaokulu ve İlkokulunu gezen Başkan Yalçın burada yapılan çalışmalarla ilgili olarak yetkililerden bilgiler aldı. Daha sonra diğer bölümlerde devam eden çalışmaları yerinde gören Başkan Yalçın, Talas Millet Bahçesi’nin hem çevresel faktörle hem de sosyo-kültürel yönden Talas’a değer katacağına işaret etti.

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İHA

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