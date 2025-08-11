Talas Millet Bahçesi'nde Yazlık Sinema Keyfi

Açıldığı günden bu yana her akşam onbinleri ağırlayan Talas Millet Bahçesi, çeşitli kültür sanat etkinliklerine de sahne oluyor. Geçtiğimiz hafta Grup Şantiye konseri ile eğlenen vatandaşlar, bu hafta sonu da Yeşilçam’ın efsane filmlerinden Neşeli Günler ile keyifli vakit geçirdi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın da katıldığı etkinlikte büyükler kadar çocuklar da eğlendi.

Talas Millet Bahçesi’ne gösterilen yoğun ilgiye teşekkür eden Başkan Yalçın, “Her akşam geliyorum ve burada hemşehrilerimle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çünkü onların burada mutlu olduklarını, keyifli vakit geçirdiklerini görüyorum. Bu da bana, 6 yıl emek verdiğimiz Millet Bahçesi’ni iyi ki yapmışız dedirtiyor. Bu akşam da hep birlikte Yeşilçam klasiklerinden Neşeli Günleri izledik. Bize eşlik eden tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.

Talas Millet Bahçesi, yaz boyunca farklı kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam edecek.