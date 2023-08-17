Talas Millet Bahçesi'ne İlk Harç Konuyor
Projesi yarışmayla belirlenerek yaptırılacak ilk ve tek millet bahçesi olan Talas Millet Bahçesi'nin temeli 18 Ağustos Cuma günü saat 19.00'da düzenlenecek törenle atılacak.
- 17.08.2023 15:16
- Güncelleme: 17.08.2023 16:01
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Projesi yarışmayla belirlenerek yaptırılacak ilk ve tek millet bahçesi olan Talas Millet Bahçesi’nin temeli 18 Ağustos Cuma günü saat 19.00’da düzenlenecek törenle atılacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra şehir protokolünün katılımıyla düzenlenecek programa yoğun katılım olması bekleniyor.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN