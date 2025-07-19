Talas Millet Bahçesine Görkemli Açıldı

İçerisinde 70 bin metrekare çim alan, 5 bin 5 yüz ağaç, tenis kortu, voleybol ve basketbol sahaları, çocuk oyun alanı, engelli oyun parkı, bilim parkı, nostaljik oyun parkı bulunan ve 180 milyon TL maliyete ulaşan Talas Millet Bahçesi, düzenlenen törenle açıldı.

Törene, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Kaymakamı İlyas Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, projede emeği geçen personeller ve vatandaşlar katıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Millet Bahçesi açılış töreninde yaptığı konuşmada; “Kayseri gerçekten muhteşem bir şehir. Kurumlarıyla, belediyeleriyle, el ele, omuz omuza sürekli çalışan bir şehir. Buranın güvenliği de hepinizin içerisinde Emniyet Müdürümüze emanet ediyorum. Burada en ufak sıkıntı istemediğimizi de söylüyoruz. Muhteşem olacak. Hiçbir kadın, hiçbir kızımız, hiçbir çocuğumuz gece en ufak tereddüt yaşamadan bu parkta olacaklar. Ben emniyetimiz adına size söz veriyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Bir proje yarışması bağlamında bu güzel eseri Talas'ımıza kazandırmakla 200 bine neredeyse yaklaşan Talas'ımızın bu şanslı insanlarına en güzel yeşil alanlardan birini daha sunmuş oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın millet bahçeleri projeleriyle adeta ülkemizde bir çığır açıldığını hepimiz biliyoruz. Sözde değil, özde çevreci ve yeşili önemseyen bir anlayış. İşte bizim belediyecilik felsefemizin özünde bu yatar” diye konuştu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, millet bahçesi hakkında bilgiler vererek; “Tam 2 yıl inşaat süreci devam etti. Şimdi bugün açılışını yapıyoruz. Talas Millet Bahçemiz 180 milyon TL'ye mal oldu. 46 milyon lira bakanlığımızdan hibe kredi desteği, diğerleri kendi öz bütçemizden. Burasıyla birlikte Talas'taki yeşil alan miktarı 12,3 metrekareye çıktı insan başına. Peki bu Talas Millet Bahçesi'nde neler var? 26 bin endemik bitki. 5 bin 5 yüz ağaç. 42 bin çalı. 70 bin metrekare çim alan, tenis kortu, voleybol ve basketbol sahaları, çocuk oyun alanı, engelli oyun parkı, bilim parkı, nostaljik oyun parkı, bin yüz metre, kesintisiz bisiklet yolu, yürüyüş yolu, otoparklar, seyir terası, kamelyalar, oturma yerleri” şeklinde konuştu.

Millet bahçesinin Peyzaj Mimarı Hayriye Eşbah Tunçay, “Projemiz başkanımızın da bahsettiği gibi aslında çevre ve sürdürülebilirlik anlamında önemli bir proje. Türkiye'de de ilk sayılabilecek bir proje. Çünkü ilk defa bir millet bahçesinde önden bu alanın ne kadar karbon tutacağı, çevresini ne kadar soğutacağı, ne kadar afete karşı bir şehri dirençli yapacağı hesaplanıp arkasından tasarımı yapılan bir parktayız şu an” açıklamasını yaptı.

Proje Mimarı İsmail Kocataş ise konuşmasında; “İlk günden beri buradaki niyetimiz Talas'ın kendi yerel, kültürel, endemik türlerini merkeze alan bunlarla barışık bir alan inşa edebilir miyizdi. Hem ekolojik sürdürebilirlik hem ekonomik sürdürebilirliği ne kadar merkeze alabiliriz? Temel sorumuz esasımız buydu. Bütün esasında içinde bulunduğumuz dünya, coğrafyamız, daha fazla ekonomik ya da ekolojik hoyratlığı kaldıramadığı fikrindeyim. Kendi kültürümüzle, dinamiklerimizle kendi canlı türlerimizle, endemik türlerimizle barışık bir mekan, kamusal alan inşa etmek için ilk günden beri aklımızdaydı” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından protokol, projede emeği geçenlere plaket takdim etti. Kurdele kesimi ile birlikte Talas Millet Bahçesi, ziyaretçilere açıldı.