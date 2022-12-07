Talas muhtarlarıyla koordinasyon toplantısı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kış mevsiminde alınacak tedbirler, planlamalar ve diğer konularla ilgili kırsal mahalle muhtarlarıyla bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan Başkan Yalçın, 'Kış mevsiminde insanlarımızın kardan mağdur olmaması için tedbir alıyoruz' dedi.

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  • 07.12.2022 13:50
  • Güncelleme: 07.12.2022 15:17
Talas muhtarlarıyla koordinasyon toplantısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kış mevsiminde alınacak tedbirler, planlamalar ve diğer konularla ilgili kırsal mahalle muhtarlarıyla bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan Başkan Yalçın, “Kış mevsiminde insanlarımızın kardan mağdur olmaması için tedbir alıyoruz” dedi.

Süleymanlı Sosyal Tesisindeki toplantıya Başkan Yalçın’ın yanı sıra, başkan yardımcıları, birim müdürleri ile Talas’ın kırsal mahalle muhtarları katıldı. Sözlerine “Allah huzurumuzu daim etsin, devlete zeval vermesin” diyerek başlayan Başkan Yalçın, amaçlarını kışta hiçbir vatandaşın mağdur olmaması olarak açıkladı.

Başkan Yalçın, “Kış mevsiminde insanlarımızın kardan mağdur olmaması için tedbir alıyoruz. Birkaç köyümüzdeki sıkıntı dışında diğerlerinde kameralar kayıtlarına devam ediyor. Bu kameralar hem bizi hem de sizi rahatlatıyor. Çünkü vatandaşımız köyünde evinin önünde kar olduğunu söyleyince biz de kameralardan kontrol edebiliyoruz. Böylece asılsız ihbarların önüne geçerek zamandan ve yakıttan hız kazanmış oluyoruz. Nerede ihtiyaç varsa oraya hızla müdahale ediyoruz. Ayrıca kış çalışmalarında görev yapan çalışanlara hizmet içi kurslar da veriyoruz. Bunun yanında yardımlar konusunda hayırseverlerimize de size de teşekkür ediyorum. Bizlere ihtiyaç sahiplerine ulaşmamıza yardımcı oluyorsunuz” dedi.

“Helalinden hakkıyla adalete vesile olmaya çalışıyoruz. O nedenle bizim yaptığımız iş de sizin yaptığınız iş de böyle değerli” diyen Başkan Yalçın, muhtarlardan bölgelerindeki gençleri Zincidere’de Kayseri Üniversitesi ile birlikte açacakları mimari restorasyon okuluna yönlendirmelerini isteyerek, “Amacımız önemli ustaların bu yöreden çıktığını göstererek yeni nesillere iyi bir meslek kazandırmak. Mimari restorasyon taş, ahşap, demir ve ahşap ustaları olunca parmakla gösterilecekler. Kayseri Üniversitesinden alacakları Türkçe ve İngilizce diploma dünyanın her yerinde geçerli olacak” şeklinde konuştu.

Başkan Yalçın, kırsaldaki tarımla ilgili yeni bir çalışmadan daha bahsederek, “İlçemizin kırsalında ön çalışma yapılsın. Biz de bunu DSİ’ye götürelim. O bölgeye bir sulama göleti şart. Boşa giden su da var. Bunu kırsalımızın sulanmasında kullanalım” diye konuştu.

Başkan Yalçın’ın konuşmasının ardından muhtarlar Başkan Yalçın’a teşekkür ederken, Çatakdere Muhtarı Seyit Ahmet Karabulut, mahalleye doğalgazın gelmesinden dolayı, Başakpınar Muhtarı Cemalettin Sivritaş da mahallelerinde kadınları yönelik kurulan kooperatife yer temini ve diğer hizmetlerden dolayı özel olarak teşekkür etti.

Toplantının sonunda bu ay dünyaya gelen muhtarların doğum günleri pasta kesilerek kutlandı.

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İHA

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