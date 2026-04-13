Talas Musıkî Cemiyeti Nağmeleri Gönüllere Dokundu

Programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçede kültür ve sanatın köklü bir anlayışla sürdürüldüğüne dikkat çekerek, “Öncelikle Amir Ateş hocamızın selamlarını ileteyim. Kendisi Talas Musiki Cemiyeti’nin kurulmasında bize rehberlik etti. Üsküdar Musiki Cemiyeti’nin tüzüğünü aynen buraya aktarmıştık. Kendileri de birkaç konserimize eşlik etmişti. Değerli rektör hocamıza da bu salonu bize her zaman etkinliklerimize sunduğu için çok teşekkür ediyorum” dedi.

“KOROMUZA TEŞEKKÜR”

Koronun güçlü bir geçmişe dayandığını vurgulayan Başkan Yalçın, “Koromuz 40 yıl öncesinden gelen bir geleneğin devamı. Büyükşehir Belediyesinde görev yaptığım yıllarda bu kıymetli isimlerle birlikte çalışmıştık. Bugün aramıza katılan gençlerimiz de bu mirası geleceğe taşıyor. Bir yıldır büyük bir özveriyle çalışan ekibimize, gönül pınarlarımızı coşturdukları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTE-BELEDİYE İŞ BİRLİĞİNE VURGU

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise üniversite ile toplumun bu tür etkinliklerle buluşmasının önemine değinerek, “Üniversitemizin kapılarını kültürel ve sanatsal etkinliklere açmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Talas Belediyemizin bu anlamlı organizasyonu sayesinde güzel bir akşam yaşadık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“NAĞMELER GÖNÜLLERİ TİTRETTİ”

Talas Kaymakamı İlyas Memiş de konserin oluşturduğu atmosfere dikkat çekerek, “Gönül tellerimizi titreten, nağmelerin büyülü atmosferinde keyifli bir akşam yaşamamıza vesile olan koromuza teşekkür ediyorum. Böyle anlamlı etkinliklerin düzenlenmesine katkı sunan Talas Belediyemize ve ev sahipliği yapan üniversitemize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından program, çiçek takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Talas Belediyesi, kültür ve sanatın birleştirici gücüyle toplumsal hayatı zenginleştirmeye yönelik etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor.