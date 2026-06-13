Talas Örencik Mahallesi'nde Yeni Su Kaynağı
Talas ilçesine bağlı Örencik Mahallesi'nde KASKİ tarafından açılan sondaj kuyusu ile bölgenin su altyapısı güçlendirildi. Yaklaşık 3 milyon TL maliyetle gerçekleştirilen çalışma kapsamında 300 metre derinliğe ulaşıldı ve saatte 23 ton su üretim kapasitesi elde edildi.
Su Altyapısına Katkı
Yeni kuyunun devreye alınmasıyla birlikte mahallede içme suyu arzı güvence altına alınırken, altyapının daha dayanıklı hale gelmesi hedefleniyor. Çalışmalar, kent genelinde yürütülen su kaynaklarını güçlendirme programının bir parçası olarak hayata geçirildi.
Gelecek İçin Yatırım
Su kaynaklarının korunması ve yeni kaynakların devreye alınması, şehrin artan ihtiyaçlarını karşılamada kritik rol oynuyor. Bu yatırımla birlikte vatandaşlara kesintisiz ve kaliteli içme suyu ulaştırılması amaçlanıyor.