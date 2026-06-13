Talas Örencik Mahallesi'nde Yeni Su Kaynağı

Talas ilçesine bağlı Örencik Mahallesi'nde KASKİ tarafından açılan sondaj kuyusu ile bölgenin su altyapısı güçlendirildi. Yaklaşık 3 milyon TL maliyetle gerçekleştirilen çalışma kapsamında 300 metre derinliğe ulaşıldı ve saatte 23 ton su üretim kapasitesi elde edildi.

Talas Örencik Mahallesi'nde Yeni Su Kaynağı

Su Altyapısına Katkı

Yeni kuyunun devreye alınmasıyla birlikte mahallede içme suyu arzı güvence altına alınırken, altyapının daha dayanıklı hale gelmesi hedefleniyor. Çalışmalar, kent genelinde yürütülen su kaynaklarını güçlendirme programının bir parçası olarak hayata geçirildi.

Gelecek İçin Yatırım

Su kaynaklarının korunması ve yeni kaynakların devreye alınması, şehrin artan ihtiyaçlarını karşılamada kritik rol oynuyor. Bu yatırımla birlikte vatandaşlara kesintisiz ve kaliteli içme suyu ulaştırılması amaçlanıyor.

 

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Pınarbaşı'da 3,3 büyüklüğünde deprem
Pınarbaşı’da 3,3 büyüklüğünde deprem
Kayseri-Sivas yolunda uyuşturucu operasyonu 1'i İtalyan 3 kişi yakalandı
Kayseri-Sivas yolunda uyuşturucu operasyonu; 1’i İtalyan 3 kişi yakalandı
Telefon hırsızlığıyla yargılanan sanık hakkında karar çıktı⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Telefon hırsızlığıyla yargılanan sanık hakkında karar çıktı⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Başkan Şengül, 'Develi Organize Sanayi Bölgesi için onay aldık' ⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Başkan Şengül, “Develi Organize Sanayi Bölgesi için onay aldık” ⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Şehit polis memuru Akpınar'ın ismi, Pınarbaşı Polis Merkezi Amirliği'ne verildi
Şehit polis memuru Akpınar’ın ismi, Pınarbaşı Polis Merkezi Amirliği'ne verildi
Kayseri'de yarın 19 bin 900 öğrenci LGS'ye girecek
Kayseri’de yarın 19 bin 900 öğrenci LGS’ye girecek
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!