Talas Pati Evi: Candostlara vip servis

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın 4 yıl önce hizmete açtığı Talas Pati Evi'nde minik öğrencilere hayvan sevgisi aşılandı.

PAYLAŞ
  • 04.10.2023 14:13
  • Güncelleme: 04.10.2023 15:05
Talas Pati Evi: Candostlara vip servis
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın 4 yıl önce hizmete açtığı Talas Pati Evi’nde minik öğrencilere hayvan sevgisi aşılandı.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle Başakpınar yolu üzerindeki Talas Pati Evi’nde bir program düzenlendi. Programda As Koleji birinci sınıf öğrencileri başlattıkları kampanyayla topladıkları yiyecekleri Talas Pati Evi olarak bilinen Talas Belediyesi Geçici Hayvan Barınma ve Yaşam Merkezi’ne getirerek sevimli dostlarla paylaştı. Hem patileri seven hem de onlara yiyecek getiren çocukların mutluğu görülmeye değerdi.

“Başkan amca iyi ki yapmışsınız”

Duygularını anlatan çocuklardan Adem Alyaprak, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a bu ortamı sağlamasından dolayı teşekkür ederken, bir başka öğrenci Alper Tanrıseven pati evinin çok güzel olduğunu belirterek, “Başkan Amca iyi ki burayı yapmışsınız” diyerek görüşlerini iletti.

Miniklerden mesaj

Hira Su Döner isimli öğrenci de, “Köpekler çok güzel. Benim de köpeğim var. Allah’tan burayı yapmışsınız. Yoksa sokak köpekleri aç kalabilirlerdi” diye konuşurken, Asya Demir adlı öğrenci ise, “Burası çok güzel yapılmış. Hayvanları çok seviyorum. Hayvanları koruyalım” şeklinde duygularını paylaştı.

“Hayvanlara vip servis”

Birinci sınıf öğretmeni Dilek Ekin, “Böyle bir yaşam alanının hayvanlar için oluşturulmasına çok mutlu oldum. Burası VİP servis gibi olmuş. Hepsinin yaşam alanı çok güzel düşünülmüş. Çalışanların hayvanlara yaklaşımları da çok güzel. Evleri gibi olmuş. Çocuklar da mutlu oldu. Sokaktaki hayvanları görünce üzülüyorlardı. Burayı görünce veteriner olmak isteyenler var. Belediye başkanımız çok güzel düşünmüş. Teşekkür ediyorum” dedi.

Talas Belediye Başkan Yardımcısı Koray Kök de, çocuklara hoş geldiniz derken, “Bizler sizi burada görünce çok mutlu olduk. Getirdiğiniz ikramlar için teşekkür ediyorum. İçinizden hayatınız boyunca hayvan sevgisini eksik etmeyin. İyi ki geldiniz. Talas Belediye Başkanımızın sizlere selamı var” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından program çektirilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyükşehir Belediyesi, Sarız'da yatırım ve hizmetleri değerlendirme toplantısı düzenledi

Büyükşehir Belediyesi, Sarız’da yatırım ve hizmetleri değerlendirme toplantısı düzenledi

OSB Başkanı Yalçın'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

OSB Başkanı Yalçın'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Atık meyve ve sebzeler organik gübreye dönüştürülüyor

Atık meyve ve sebzeler organik gübreye dönüştürülüyor

Talas Pati Evi: Candostlara vip servis

Talas Pati Evi: Candostlara vip servis

Jandarma'dan öğrencilere hayvanat bahçesi gezisi

Jandarma'dan öğrencilere hayvanat bahçesi gezisi

Talas'ta 'Bağ Kültürü' yad edildi

Talas'ta 'Bağ Kültürü' yad edildi

Çok Okunanlar
1
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

2
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

3
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

4
40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

5
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

6
Bir hafta bir yazar: TAHİR FATİH ANDI

Bir hafta bir yazar: TAHİR FATİH ANDI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hulusi Akar: 'Şehidimizin kanı yerde bırakılmadı'

Hulusi Akar: 'Şehidimizin kanı yerde bırakılmadı'

MHP'li Özdemir: 'Türkiye illaki Avrupa Birliği'ne üye olmaya mecbur değildir fakat Avrupa Birliği her yönden Türkiye'ye muhtaç haldedir'

MHP'li Özdemir: 'Türkiye illaki Avrupa Birliği'ne üye olmaya mecbur değildir fakat Avrupa Birliği her yönden Türkiye'ye muhtaç haldedir'

DAHA FAZLA
Kayseri'nin tarihi ve doğal güzellikleri bu sergide

Kayseri'nin tarihi ve doğal güzellikleri bu sergide

Kadın Girişimci Melekoğlu, '25'e yakın ülkeye ihracat yapıyoruz'

Kadın Girişimci Melekoğlu, “25’e yakın ülkeye ihracat yapıyoruz”

11. Cumhurbaşkanı Gül Kayseri'ye geliyor

11. Cumhurbaşkanı Gül Kayseri’ye geliyor

Benzine indirim kesinleşti

Benzine indirim kesinleşti

Büyükşehir, çocuklara hayvan sevgisini aşıladı

Büyükşehir, çocuklara hayvan sevgisini aşıladı